Lazio, tra mare e famiglia: le vacanze dei ragazzi di Inzaghi

LAZIO, LE VACANZE DEI CALCIATORI - I tre giorni concessi da Inzaghi per far riposare le gambe e riprendersi dalle fatiche di Auronzo di Cadore prima di rimettere corpo e anima in campo per gli allenamenti sono quasi finiti. Domani la Lazio ricomincia, non più sotto le Tre Cime di Lavaredo ma a Formello, in attesa di completare la seconda fase di preparazione in Germania (clicca qui per vedere il programma completo). Per i giocatori biancocelesti queste sono le ultime ore di svago e relax dedicate a famiglia e amici.

LAZIO, NON SOLO IBIZA - Tra le mete più gettonate dei giocatori c’è quasi sempre Ibiza. Lì dove il mare cristallino disegna panorami incredibili, Patric ha scelto di trascorrere le sue vacanze insieme ad alcuni amici: tuffi al largo e gite in barca prima di provare anche l’acqua di Formentera. Ad Ibiza si sta rilassando in spiaggia pure Luis Alberto, in compagnia della moglie e dei figli, mentre Milinkovic, per un po’ lontano da rumors di mercato che lo coinvolgono, è in Grecia: per il Sergente Mykonos è il luogo da condividere con la sua dolce metà Nataljia, tra un bagno in piscina e un po’ sole sul lettino. Correa, invece, dopo la cena ad Amalfi, ha postato alcune foto in costume con lo sfondo di Positano.

LAZIO, TRA MARE E ROMA - Si è capito, il mare vince sulla montagna. I giorni ad Auronzo hanno aumentato la voglia di salsedine e sabbia dei biancocelesti. A far compagnia a Patric, Luis Alberto e Milinkovic c’è la coppia Cataldi. Danilo ed Elisa hanno alternato Roma al mare di Sabaudia coccolando il loro piccolo Tommaso: giorni di pace senza pensieri in pieno stile “Hakuna Matata”, come recitano le loro storie su Instagram. Sempre nella Capitale anche Berisha, appena ristabilitosi dall’infortunio, per festeggiare i due mesi del figlio in compagnia della compagna Beatrice. Proprio a Roma il kosovaro ha incontrato il giovane della Primavera biancoceleste Florent Shehu. Un poi più a nord, il nuovo acquisto Lazzari è salito a Ferrara con la fidanzata Diletta prima di fare ritorno. Infine, Acerbi ha voluto riabbracciare la sua mamma: pranzetto in famiglia a base di uova, insalata, tonno e bresaola. Si vuole tenere in forma il Leone!

LAZIO, IMMOBILE E GLI ALTRI - C’è chi invece ancora combatte con infermerie e cliniche (domani, tra l’altro, sono attesi in Paideia, oltre a Berisha, Bastos e Lukaku), come Marusic, e chi non perde neanche un minuto per allenarsi, vedi Adekanye. Il montenegrino è ovviamente rimasto a Roma per curarsi e riprendersi dalla distorsione con interessamento del legamento collaterale al ginocchio sinistro. L’ex Liverpool, al contrario, suda in palestra per tornare in forma (si era fermato negli ultimi giorni ad Auronzo per un leggero affaticamento muscolare, nulla di grave). Chiudono il quadro Jony, con la figlia mentre ricarica le pile, Immobile, in attesa del terzo figlio, e Gaia, moglie di Inzaghi, in relax al mare.

Pubblicato il 30 luglio alle 17.20