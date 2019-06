Lazio, una chance per Berisha e Lukaku: saranno testati ad Auronzo

L'ultima spiaggia, l'ultima occasione di dimostrare di essere da Lazio. Valon Berisha e Jordan Lukaku si giocheranno tutto a luglio. Permanenza o cessione, dopo la scorsa disastrosa stagione sono chiamati ad un riscatto. Solo 508 minuti di gioco per il kosovaro, 231 per il belga. Un dato non di certo positivo per due giocatori i cui cartellini sono costati alla società circa 12 milioni di euro (7,6 solo quello dell'ex Salisburgo). Diversi gli infortuni che li hanno frenati condizionando il loro rendimento.



Lukaku non è mai guarito dalla tendinopatia al ginocchio sinistro, per lui solo qualche apparizione a metà stagione. Dopo la mancata cessione al Newcastle è risparito dai radar per sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico. Infortuni a ripetizione anche per Berisha. Tante le sofferenze a livello muscolare, fin dalla fine del ritiro di Auronzo. Era rientrato in punta di piedi mettendosi in mostra a Parma, dove si era conquistato un preziosissimo rigore trasformato da Immobile. Sembrava potesse essere l'inizio della sua avventura alla Lazio, ma poi altri tormenti lo hanno fermato. Ultima apparizione contro l'Empoli all'Olimpico a febbraio, poi di lì in poi solo un lungo lavoro di recupero. Entrambi contano di farsi trovare presenti per il raduno di luglio, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Sarà la loro ultima chance per convincere Inzaghi.



LAZIO, LE PAROLE DI DURMISI SUL SUO FUTURO

LAZIO, ADAMONIS CONVOCATO IN NAZIONALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE DEL SITO