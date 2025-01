RIVIVI DIRETTA - Braga - Lazio 1-0, la decide Horta: biancocelesti sconfitti

UEFA Europa League | VIII giornata, Prima Fase

Giovedì 30 gennaio 2025, ore 21:00

Estadio Municipal de Braga, Braga

BRAGA - LAZIO 1-0: 6' Horta (B)

BRAGA (4-3-3) Hornicek; Victor Gomez (89' Ferreira), Paulo Oliveira, Niakaté (26' Arrey-Mbi), Chissumba (89' Marin); Roger Fernandes (79' Gabri Martinez) , Gorby, Moutinho; Ricardo Horta, El Ouazzani; Gharbi. A disp.: Matheus, Tiago Sá, Bambu, Diego Rodrigues, Noro, Barbosa, Vasconcelos, Macedo. All. Carvahal

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini (88' Zazza); Gila (71' Dia), Dele-Bashiru; Tchaouna (66' Isaksen), Pedro, Noslin; Castellanos (88' Balde). A disp.: Provedel, Furlanetto, Nazzaro, Di Tommaso, Serra,. All.: Baroni.

Arbitro: John Brooks; Assistenti: Bennett - Robathan; IV Uomo: Bramall; Var: Attwell; A.Var: Pol van Boekel

Ammoniti: 69' Gila (L)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: termina qui la sfida.

90'+4' Martinez segna il gol del raddoppio, ma è in posizione di fuorigioco e la rete viene annullata.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: saranno 4' di recupero.

89' Sostituzione anche per i portoghesi: escono Gomez e Chissumba, entrano Ferreira e Marin.

88' Doppio cambio per Baroni: fuori Pellegrini e Castellanos, dentro Zaza e Balde

86' Castellanos per Dia che calcia, ma la palla finisce al lato della porta. Si alza anche la bandierina del fuorigioco.

84' Pericoloso Dele-Bashiru dalla distanza, Hornicek la sfiora e la devia in angolo.

82' Bravissimo Pellegrini, ottima copertura su Gabri Martinez che rischiava di involarsi verso la porta.

79' Sostituzione Braga: fuori Roger Fernandes, dentro Gabri Martinez.

78' Roger Fernandes col sinistro va dritto in porta, di facile lettura per Mandas.

75' Castellanos dalla distanza col destro, la palla è troppo alta e finisce oltre la porta.

71' Altro cambio per la Lazio: entra Dia al posto di Gila.

69' Gila è il primo ammonito del match.

67' Si mette subito in mostra Isaksen che di prima intenzione calcia in porta, Hornicek dice 'no'.

66' Sostituzione Lazio: esce Tchaouna, entra Isaksen.

63' Buona palla di Roger Fernandes che cerca l'inserimento di El Ouazzani, ma c'è la chiusura della difesa biancoceleste.

57' Gran controllo di Pedro che, servito da Noslin, prova a calciare ma viene chiuso dai difensori del Braga che lo sbilanciano. Lo spagnolo cade in area avversaria, ma non c'è rigore.

56' Buona sterzata di Gila che cerca Dele-Bashiru, la Lazio prova a costruire.

55' Gran giocata di Marusic in area avversaria, rimedia Chissumba che allontana il pericolo.

53' Roger per El Ouazzani, ma la palla sorvola tutta l'area di rigore della Lazio. Ottimo momento per il Braga.

52' Calcio di punizione per il Braga da posizione interessante, Chissumba alla battuta. Libera Gila.

51' Castellanos imbastisce bene per Tchaouna che però non ci arriva.

51' Gomez fa filtrare un pallone, allontana bene Gigot.

49' Gigot dalla bandierina, difende bene la retroguardia del Braga.

48' Tchaouna dalla bandierina, traiettoria velenosa. C'è ancora una deviazione e la Lazio conquista il secondo corner.

47' Rapida soluzione da fuori per Castellano che guadagna un calcio d'angolo.

46' Nessun cambio per Baroni e Carvahal che confermano gli stessi undici del primo tempo.

46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.

45'+1' Cross di Pellegrini in area, ci mette la testa Marusic ma la palla finisce oltre la porta.

45' Concessi 2' di recupero.

44' Moutinho schermato da Dele-Bashiru che consente la ripartenza della Lazio che si avvicina dalle parti di Hornicek, Pedro va al tiro ma viene murato.

43' Rischia Tchaouna che accerchiato da due uomini prova a fare un dribbling nella propria area, si salva però subendo fallo.

41' Gorby sbaglia un passaggio che poteva mandare Horta alla conclusione, ne approfitta la Lazio per ripartire.

39' Pellegrini aper per Tchaouna che poi serve Marusic in area, ma il montenegrino viene anticipato dal difensore del Braga.

38' Oliveira prova a innescare Victor Gomez, ma i due non s'intendono. Può ripartire la Lazio da Mandas.

36' Super giocata di Pedro che beffa la difesa del Braga, ma si alza la bandierina del fuorigioco.

33' Il Braga su punizione cerca il gol del raddoppio, ma Mandas esce senza problemi e fa sua la sfera.

32' Brivido per la Lazio che rischia di subire il secondo gol, un po' di confusione da parte della difesa biancoceleste che poi riesce a salvarsi.

28' Castellanos ci prova in acrobazia, ma non trova la porta. Allontana la difesa del Braga.

26' Sostituzione Braga: fuori Niakaté, dentro Arrey-Mbi.

25' Problemi per Niakaté nel dribblare Castellanos, accelerano il riscaldamento sulla panchina del Braga.

25' Pellegrini richiamato dall'arbitro dopo aver commesso fallo su Horta, è un avvertimento per il biancoceleste.

23' Marusic per Tchaouna in profondità, ma non s'intendono.

21' Pedro, su calcio di punizione, conclude direttamente in porta. La palla però, per un soffio, finisce sul fondo.

19' Primo squillo della Lazio con Tchaouna che prova a sorprendere la difesa del Braga, va al tiro ma non centra la porta.

18' Gorby prende un colpo da Gigot, nessuna sanzione da parte dell'arbitro che però concede la punizione in favore dei padroni di casa.

17' Possesso palla per la Lazio che prova a far girare e aspetta il Braga.

15' Traversone di Marusic sul secondo palo, Hornicek allontana.

13' Castellanos, lanciato da Pedro, duella con Oliveira, ma perde l'attimo per la conclusione.

13' Conclusione di Gorby, morbida, che non spaventa Mandas.

12' Insiste il Braga, pressione di Horta che prova un cross ma non trova nessuno dei compagni. Riconquista palla la Lazio con Marusic.

11' Marusic riesce a guadagnare una rimessa che spezza un po' il possesso del Braga.

10' Pellegrini attento, buona la copertura su Roger Fernandes.

8' Castellanos prova a innescare Pedro, ma il tiro è impreciso. Il Braga riparte con Hornicek.

6' Braga in vantaggio! Horta s'inventa la rete che sblocca la sfida, non può nulla Mandas.

5' Si ricompatta la Lazio ora stretta in campo, spinge il Braga.

3' Prova andare dentro Gorby che apre per Victor Gomez, quest'ultimo va al tiro ma non impensierisce Mandas.

1' È il Braga a muovere il primo pallone.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Braga - Lazio, valida per l’ottava e ultima giornata della “fase campionato” di Europa League. Appuntamento col fischio d’inizio alle 21:00.

