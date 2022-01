RIVIVI DIRETTA - Inter - Lazio 2-1: Immobile pareggia, il gol di Skriniar vale 3 punti per Inzaghi

Serie A TIM | 21ª giornata

Domenica 9 gennaio 2022, ore 20:45

Stadio Giuseppe Meazza, Milano

INTER - LAZIO 2-1 (30' Bastoni, 35' Immobile, 67' Skriniar)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (77' Darmian), Barella (82' Vidal), Brozovic, Gagliardini, Perisic (82' Dimarco); Sanchez (73' Correa), Martinez (73' Dzeko).

A disp.: Rovida, Radu, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Vecino, Vidal, Sensi, Curatolo.

All.: Simone Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (81' Lazzari), Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic, Cataldi (68' Leiva), Basic (68' Luis Alberto); Pedro, Immobile, Felipe Anderson (59' Zaccagni).

A disp.: Reina, Adamonis, Lazzari, Patric, Vavro, Luis Alberto, Leiva, Andrè Anderson, Moro, Muriqi, Romero.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Luca Pairetto (sez. di Nichelino); Assistenti: Filippo Bercigli- Alessio Berti; IV uomo: Marco Serra; V.A.R.: Gianluca Aureliano; A.V.A.R.: Marco Bresmes

Ammoniti: 40' Luiz Felipe (L), 55' Basic (L), 70' Radu (L), 71' Zaccagni (L), 90' Vidal (I)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio, finisce Inter - Lazio.

90'+2' Duro intervento di Lazzari su Dimarco: l'esterno chiede immediatamente scusa, sarà calcio di punizione in favore dell'Inter.

90'+1' Calcio d'angolo per la Lazio. Batte Luis Alberto che tenta di andare direttamente alla conclusione. La palla danza in area, l'Inter si salva.

90' Vidal su Zaccagni in modo irregolare, e cartellino giallo per il cileno.

89' Cross di Lazzari col mancino, giganteggia De Vrij che allontana.

82' Escono Barella e Perisic, entrano Vidal e Dimarco.

81' Sostituzione Lazio: esce Hysaj, entra Lazzari.

80' Calcio d'angolo in favore dell'Inter: Brozovic cerca il primo palo, allontana la difesa biancoceleste.

79' Immobile mette la palla in rete ma il gol non viene convalidato: l'attaccante era in posizione di fuorigioco.

77' Ed è proprio Dumfries a lasciare il campo, entra Darmian.

75' Sbracciata di Zaccagni sul volto di Dumfries: quest'ultimo rimane a terra per qualche secondo, entrano in campo i sanitari.

73' Doppio cambio per l'Inter: entra Correa al posto di Sanchez, Dzeko sostituisce Lautaro.

71' Svista dell'arbitro che espelle Radu per due falli, quando il romeno ne aveva fatto solamente uno. L'intervento del Var mette chiarezza, rimane l'ammonizione del difensore, si aggiunge quella a Zaccagni.

70' Cartellino giallo per Radu, autore di un fallo su Dumfries.

69' Cross di Zaccagni all'interno dell'area di rigore, Pedro colpisce di testa ma il suo non è né un tiro né un assist per Immobile.

68' Doppio cambio per Sarri: escono Basic e Cataldi, entrano Luis Alberto e Leiva.

67' Calcio di punizione per l'Inter: batte Bastoni, Skriniar colpisce di testa e mette la palla alle spalle di Strakosha. Nerazzurri tornano in vantaggio.

64' L'Inter continua a mettere pausa alla Lazio: bravo Strakosha su Dumfries, intervento di Luiz Felipe su Perisic.

63' Velenoso il tiro di Sanchez, su cui comunque interviene Strakosha. Radu allontana per togliere ogni pericolo.

62' Skriniar subisce l'intervento di Zaccagni e si conquista un calcio di punizione. Sanchez è pronto al tiro, in zona anche Perisic.

59' Cambio per Maurizio Sarri: esce Felipe Anderson, entra Zaccagni.

55' Secondo cartellino giallo della gara: a essere sanzionato questa volta è Basic, autore di un fallo su Sanchez.

53' Occasionissima Lazio: Felipe Anderson crossa Milinkovic che, praticamente davanti ad Handanovic, non riesce ad arpionare la palla e concludere in rete.

50' Brozovic alla ricerca di Barella sulla fascia, bravo Marusic ad anticiparlo.

48' Fase di possesso palla dell'Inter. Immobile prova a servire Felipe Anderson, ma i nerazzurri arrivano prima e ripartono.

45' Fischia l'arbitro, inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+1' Conclusione dalla distanza di Bastoni, deviato in calcio d'angolo. L'arbitro non fa battere il corner, duplice fischio. Finisce il primo tempo.

45' Comunicato in questo momento che ci sarà un solo minuto di recupero: si giocherà fino al 46'.

42' Intervento duro di Brozovic sul ginocchio di Immobile. L'attaccante rimane qualche secondo a terra, per poi alzarsi, seppur dolorante, e proseguire la sua prova.

40' Luiz Felipe recupera la palla in scivolata ma secondo l'arbitro fa fallo su Gagliardini. Il brasiliano rimedia il cartellino giallo.

39' Bell'azione in contropiede della Lazio che si conclude con l'intervento di Handanovic sulla conclusione di Pedro, servito in orizzontale da Milinkovic.

38' Perisic va nuovamente al cross, la Lazio riesce a difendersi con Luiz Felipe. La gara si fa nervosa, il clima rovente.

35' GOOOOOOOOOOOOL! Pareggio Lazio con Immobile. Cataldi serve magistralmente Ciro che supera Handanovic e mette la palla in gol. L'attaccante raggiunge così quota quindici reti.

33' Bel recupero di Felipe Anderson, De Vrij gli sbarra la strada mettendo la palla in out. Intanto, Lautaro rimane qualche secondo a terra dopo aver subito un colpo da Milinkovic.

30' Inter in gol con Bastoni. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, arriva un sinistro perfetto con cui il nerazzurro batte Strakosha.

29' Super parata di Strakosha sulla girata di Lautaro! L'argentino era stato servito magistralmente da Dumfries.

27' Perisic va in area di rigore, serve Lautaro: l'argentino finisce a terra e perde palla. L'azione termina con un calcio di punizione concesso alla Lazio per il fallo subito da Hysaj.

25' Hysaj regala un calcio d'angolo all'Inter. Sanchez mette la palla in area, Strakosha non esce ma né Dumfries né De Vrij riescono a trovare la deviazione in rete.

24' Crossa Perisic in area di rigore, Radu interviene. Sulla ribattuta ci prova Sanchez, ma la conclusione è fuori misura.

19' Al termine del check del Var, il gol viene annullato. Il risultato rimane 0-0.

17' L'Inter in vantaggio con Lautaro Martinez. L'argentino riceve la palla da Sanchez, mettendo la palla alle spalle di Strakosha. Non si alza la bandierina dell'off-side, è in corso il solito check del Var.

15' Prima grande occasione per l'Inter: cross di Barella sul secondo palo per Perisic: il colpo di testa si perde alto sopra la traversa.

13' Sanchez crossa all'interno dell'area di rigore, Radu allunga la traiettoria e la palla va a Dumfries: riparte la Lazio.

12' Hysaj perde palla per l'attacco di Gagliardini. Poi quest'ultimo viene atterrato da Milinkovic, l'arbitro concede la punizione all'Inter.

10' Cataldi dalla bandierina cerca il secondo palo, trova i pugni di Handanovic.

9' Pedro prova ad attaccare, fa tutto da solo, poi crossa in area di rigore: interviene Brozovic che mette la palla in angolo.

7' Palla persa da Cataldi, Lautaro ne approfitta involandosi verso l'area di rigore: allontana Luiz Felipe.

6' Leggera spinta di Bastoni su Pedro all'altezza del centrocampo: calcio di punizione per la Lazio.

4' Suggerimento di Pedro in area di rigore per Immobile, anticipa De Vrij che allontana.

2' Perisic in orizzontale per Barella che cerca la conclusione ma viene murato dalla difesa della Lazio.

1' Fischio dell'arbitro Pairetto, inizia il match!

AGGIORNAMENTO ORE 20.25 - Dopo Radu è stato il turno di Igli Tare. Il ds della Lazio ha parlato della gara ma anche del futuro dell'allenatore biancoceleste: "Rinnovo Sarri? Quando torna Lotito da Cortina. Sul mercato..." (QUI le dichiarazioni complete).

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - Nell'immediato pre-gara sono arrivate le parole di Stefan Radu: "Ecco cosa serve per portare a casa una vittoria" (QUI le dichiarazioni complete).

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Inter - Lazio, gara valida per la ventunesima giornata di Serie A. Nel giorno del suo 122esimo compleanno, la squadra biancoceleste è chiamata a sfidare i nerazzurri di Simone Inzaghi in un match dal sapore di passato. La formazione di Sarri è reduce dal rocambolesco pareggio contro l'Empoli alla ripres del campionato, mentre Lautaro e compagni non sono scesi in campo nel turno precedente: la Asl, considerata la presenza di casi Covid nel gruppo del Bologna, aveva vietato la presenza al Dall'Ara. Il match è stato messo "sub iudice" dal Giudice Sportivo, Calhanoglu non ha dunque potuto scontare il turno di squalifica, lo farà solamente questa sera. Fischio d'inizio alle 20.45: appuntamento con lo spettacolo a San Siro!

