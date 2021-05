RIVIVI LA DIRETTA - Fiorentina - Lazio 2-0: Immobile si arrende a Vlahovic

Serie A 2020-2021, 35ª giornata

Fiorentina - Lazio 2-0 (32' e 88' Vlahovic)

Sabato 8 maggio 2021, ore 20:45

Stadio Artemio Franchi di Firenze

Formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli (90' Martinez Quarta), Pulgar, Bonaventura (73' Amrabat), Biraghi; Ribery (86' Kouame), Vlahovic. A disp.: Terracciano, Rosati, Malcuit, Barreca, Maxi Oliveira, Eysseric, Callejon, Kokorin, Montiel. All.: Giuseppe Iachini

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu (75' Akpa Akpro); Lazzari (64' Luiz Felipe), Milinkovic, Leiva (64' Cataldi), Luis Alberto (75' Muriqi), Lulic (64' Pereira); Correa, Immobile. A disp.: Alia, Strakosha, Musacchio, Patric, Parolo, Akpa Akpro, Muriqi. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Fabio Maresca (sez. di Napoli)

Ammoniti: 4' Venuti (F), 28' Acerbi (L), 44' Vlahovic (F), 60' Leiva (L), 66' Radu (L), 74' Luiz Felipe (L), 88' Iachini (F), 90' Cataldi (L), 90'+1' Caceres (F), 90'+6' Akpa Akpro (L)

Espulsi: 90'+5' Pereira (L)

SECONDO TEMPO

90'+6' E dopo il destro di Immobile arriva il triplice fischio di Maresca.

90'+6' Ammonito anche Akpa Akpro.

90'+5' Doppio giallo per Pereira, che viene espulso.

90'+4' Ci prova ancora Immobile su cross di Milinkovic, ma la palla si perde alta sopra la traversa.

90'+1' Cartellino giallo anche per Caceres.

90' Comunicati in questo momento i minuti di recupero: si giocherà fino al 96'.

90' La Fiorentina sostituisce Castrovilli con Martinez Quarta.

90' Ammonito anche Cataldi per il fallo su Kouame.

88' Dalla bandierina Pulgar: Vlahovic buca Reina. La Fiorentina porta a due le marcature.

87' Milinkovic per Muriqi, che non riesce a dar forza al colpo di testa. La palla arriva agevolmente a Dragowski.

86' Sostituzione per Iachini: esce Ribery, entra Kouame.

85' Calcio di punizione per la Lazio. Pronto a battere Andreas Pereira, che consegna di fatto la sfera ad Amrabat.

83' Calcio d'angolo per la Fiorentina: batte Pulgar, allontana Reina.

82' Correa prova ad andar via in area di rigore, ma fa fallo su Pulgar. Riparte Dragowski.

80' Duello Venuti - Acerbi, e calcio d'angolo in favore della Lazio. La palla sbuca, ma Immobile non arriva a concludere sul primo palo.

79' Calcio di punizione in favore della Fiorentina, allontana Muriqi.

77' Quanti ammoniti in casa Lazio: anche Andreas Pereira rimedia il cartellino giallo per il fallo su Caceres.

76' La Fiorentina si lamenta per l'intervento in area di rigore di Immobile su Caceres. Ma l'arbitro sanziona il fallo precedente su Milinkovic.

75' Altro doppio cambio per la Lazio: fuori Radu e Luis Alberto, dentro Akpa Akpro e Muriqi.

74' Ammonito Luiz Felipe per il brutto intervento su Ribery.

73' Primo cambio per la Fiorentina: fuori Bonaventura, dentro Amrabat.

73' Correa tenta di penetrare in area di rigore, per poi finire a terra. Ma per l'arbitro non c'è alcun intervento falloso.

71' Batte Pulgar, parata di Reina che interviene bene su un tiro potenzialmente pericoloso.

70' Fallo di Luiz Felipe per Bonaventura, e calcio di punizione per la Fiorentina.

68' Cross di Radu deviato dalla Fiorentina. Calcio d'angolo per la Lazio: batte Cataldi, Correa rimpalla il tiro e lo mette in out.

67' Correa tenta di penetrare in area di rigore, ma viene murato dalla retroguardia viola.

66' Radu si rende protagonista di un brutto fallo su Castrovilli. Il romeno rimedia il cartellino giallo.

64' Triplice cambio per Inzaghi. Fuori Lazzari, Lulic e Leiva, dentro Luiz Felipe, Pereira e Cataldi

63' Cross al centro di Lulic, interviene la Fiorentina con Ribery. Sugli sviluppi dell'azione, il bosniaco interviene irregolarmente sull'ex Bayern.

61' Rischia anche Milinkovic, che interviene fallosamente su Ribery. Il 'Sergente' non viene sanzionato con l'ammonizione.

60' Lucas Leiva viene ammonito per il fallo su Ribery. Era diffidato, salterà la gara contro il Parma.

58' Luis Alberto per Immobile, che viene fermato da Pezzella. L'argentino chiede il fallo ma viene ammonito per proteste.

57' Calcio d'angolo per la Lazio: batte Luis Alberto, la palla arriva direttamente a Dragowski.

56' Buona palla di Acerbi per Immobile, che riesce ad arpionare un pallone complicato. C'è Dragowski, che fa sua la sfera.

54' Biraghi rimane a terra per un problema al polso, in campo entrano i sanitari che medicano il giocatore.

53' Dagli sviluppi del calcio d'angolo, Ciro Immobile tenta di impensierire Dragowski con una girata. La palla si perde al lato della porta.

52' Svirgolata di Venuti che commette un'ingenuità e, già ammonito, rischia una sanzione più pesante.

51' Calcio di punizione in favore della Fiorentina dopo il fallo di Milinkovic: batte Pulgar, allontana Lulic.

50' Sbagliato il cross di Lazzari, con il pallone che va direttamente sul fondo del campo.

49' Il giro palla della Lazio viene interrotto dal fallo di Biraghi su Lazzari.

47' Correa, spalle alla porta, chiama in causa Immobile che si fa recuperare dalla difesa della Fiorentina.

45' Inizia il secondo tempo!

SINTESI PRIMO TEMPO

Finisce con Milinkovic a terra dopo uno scontro in area di rigore con Pulgar il primo tempo di Fiorentina - Lazio. La Lazio spreca qualche occasione di troppo, e si lascia trovare impreparata dagli avversari. La squadra di Iachini si porta in vantaggio alla mezz'ora con Dusan Vlahovic. Su cross di Biraghi, il talento classe 2000 non sbaglia e beffa Reina, siglando il suo ventesimo gol. Pericolo Ciro Immobile, che colpisce il palo, ma si fa trovare troppo spesso in off-side.

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio: finisce il primo tempo di Fiorentina - Lazio.

45' Calcio d'angolo per la Lazio: batte Luis Alberto. Dagli sviluppi del corner Milinkovic svetta, ma c'è un brutto scontro con Pulgar. Il 'Sergente' rimane a terra.

44' Brutto fallo di Vlahovic su Leiva, e cartellino giallo per il classe 2000.

43' Cross di Milinkovic per Lulic, che mette in mezzo una bella palla per i compagni. Bonaventura anticipa tutti.

41' La Lazio ci prova ancora con Immobile. C'è l'intervento provvidenziale di Dragowski, ma la posizione dell'attaccante era in fuorigioco.

39' Occasionissima per la Fiorentina: il destro rasoterra di Pulgar viene deviato da un biancoceleste. Sarà calcio d'angolo per i viola.

38' Luis Alberto cerca la verticalizzazione per Immobile, ma c'è l'anticipo dei viola.

36' Sul colpo di testa del serbo c'è la deviazione di Dragowski, ma il calcio d'angolo non viene dato per posizione di off-side del Sergente.

35' Calcio di punizione per la Lazio dopo il fallo di Caceres su Correa: Luis Alberto per Milinkovic, che non inquadra per un pelo la porta.

32' La Fiorentina va in vantaggio con Vlahovic, che beffa Reina su cross di Biraghi.

31' Luis Alberto con il tacco per Correa in area di rigore, ma la palla arriva al difensore della Fiorentina.

30' Correa per Immobile, ma il tiro dell'attaccante viene intercettato da Milenkovic.

28' Francesco Acerbi è il primo biancoceleste ad essere ammonito. Sanzionato l'intervento ai danni di Vlahovic.

27' Azione continuata della Lazio, con Milinkovic che serve Immobile invece di concludere in porta.

26' Palo esterno di Immobile, servito magistralmente da Radu. Ma l'attaccante era in posizione di off-side.

25' Milinkovic per Marusic che va in zona cross: il montenegrino non riesce a indirizzare la palla verso l'area di rigore, arriva Dragowski.

24' Sugli sviluppi del corner, Radu sbuca sul primo palo ma il colpo di testa va sopra la traversa.

23' Milinkovic crossa al centro ma c'è la deviazione di Castrovilli. Sarà calcio d'angolo per la Lazio.

23' Clamoroso errore di Radu che lascia spazio e campo a Vlahovic. Acerbi è bravo a recuperare la palla.

22' Verticalizzazione di Marusic, ma la palla viene messa in out da un calciatore della Fiorentina. Riparte la Lazio.

20' Calcio d'angolo per la Fiorentina. Batte Biraghi, ma c'è un fallo in attacco di Caceres che si appoggia su Radu.

19' Duello Marusic - Ribery. L'ultimo a toccare sembra essere il giocatore della Fiorentina, ma alla fine l'arbitro fa ripartire la squadra di Iachini.

18' Ottimo pallone di Milinkovic per Immobile che scatta in profondità: la palla arriva direttamente a Dragowski.

17' Calcio d'angolo in favore della Fiorentina. Cross di Biraghi, colpo di testa di Vlahovic che si perde sopra la traversa.

16' Milinkovic serve Immobile, ma la palla non arriva al bomber biancoceleste. Mura la retroguardia viola.

14' Biraghi e Castrovilli fermano la percussione di Lazzari in area di rigore. Riparte Dragowski.

13' Fallo di Vlahovic su Leiva, e calcio di punizione per la Lazio. Veementi le polemiche della panchina viola.

12' Radu centralmente per Luis Alberto, mura Bonaventura.

11' Cross di Radu per Milinkovic, che serve Correa davanti a Dragowski. Il tiro dell'argentino non è convincente, e il portiere non si fascia beffare.

10' Tiro defilato di Biraghi, ma Reina non ha problemi a far sua la palla.

9' Luis Alberto centralmente per Immobile, ma lo scambio non si concretizza per l'anticipo della retroguardia viola.

8' Provvidenziale l'intervento di Marusic su Vlahovic, che s'involava verso la porta difesa da Reina.

7' Cross al centro di Immobile per Correa, Pezzella anticipa. Calcio d'angolo per la Lazio.

5' Calcio di punizione per la Lazio. Va Luis Alberto, scontro in area tra Dragowski e Milinkovic. L'arbitro ferma l'azione per la posizione di off-side del 'Sergente'.

4' Gomitata di Venuti nei confronti di Radu, che finisce a terra. L'arbitro ammonisce il giocatore viola.

3' Occasione per la Fiorentina: Ribery penetra in area di rigore, e crossa per Bonaventura. Il centrocampista colpisce di testa, la palla va di poco al lato della porta.

2' Ottimo cross di Lazzari, ma Lulic viene anticipato dalla retroguardia della Fiorentina.

1' Fiorentina in possesso palla. Lancio a cercare Vlahovic, ma c'è l'anticipo di Acerbi.

1' Fischio di Maresca: inizia il match!

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Fiorentina e Lazio, valido per la 35esima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, reduce dalla vittoria contro il Genoa, vuole proseguire con una vittoria il rush finale di campionato. Davanti a sé troverà il gruppo guidato da Beppe Iachini, che sta vivendo un buon periodo di forma e vuole mettere definitivamente in cassaforte la salvezza. Fischio d'inizio alle 20.45 al Franchi!

Fiorentina - Lazio, formazioni ufficiali: Acerbi torna al centro della difesa

Fiorentina - Lazio, Luiz Felipe: "Felice di essere tornato! Dobbiamo vincere per la Champions"

TORNA ALLA HOMEPAGE