RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Bologna 2-1: brivido De Silvestri, decidono Luis Alberto e Immobile

Lazio - Bologna 2-0: 54' Luis Alberto (L), 76' Immobile (L), 90'+1' De Silvestri (B)

Serie A 2020/21 - 5ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - sabato 24 ottobre, ore 20.45

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic (41' Lazzari), Akpa Akpro, Leiva (41' Escalante), Luis Alberto, Fares; Correa (63' Muriqi), Immobile. All. Inzaghi. A disp. Alia, Luiz Felipe, Vavro, D. Anderson, Parolo, Pereira, Caicedo. All. Inzaghi.

Indisponibili: Radu, Lulic, Milinkovic, Cataldi.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey (88' Denswil); Schouten, Svanberg (72' Baldursson); Orsolini (80' Vignato), Soriano, Sansone (80' Santander); Palacio (72' Barros). A disp. Da Costa, Calabresi, Denswil, Mbaye, Paz, Dominguez, Kingsley, Rabbi. All. Mihajlovic.

Indisponibili: Medel, Poli, Skov Olsen, Dijks.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

SECONDO TEMPO

90'+4' Finisce ora la gara dell'Olimpico.

90'+3' I giocatori del Bologna si lamentano per uno scontro in area di rigore tra Parolo e Soriano, ma per l'arbitro alcuna irregolarità.

90'+1' Santander si gira in area di rigore e serve tutto solo De Silvestri. L'ex Lazio, a tu per tu con Reina, non sbaglia.

90' Secondo intervento importante per Reina, bravo sul tiro di Vignato.

88' Altro cambio per Sinisa Mihajlovic: Denswil per Hickey.

86' Muriqi di fisico, ma viene atterrato. La Lazio continua ad avere possesso palla ed il pallino del gioco.

80' Cambi anche per il Bologna: escono Sansone e Orsolini, entrano Santander e Vignato.

78' Ultimi cambi per la Lazio: escono Escalante e Luis Alberto, entrano Parolo e Pereira.

78' Barrow conclude in porta col piattone. Super intervento di Reina.

76' Raddoppio Lazio! Cross di Lazzari, Muriqi colpisce di testa ma non è decisivo. Fares tiene vivo il pallone e serve dietro Immobile, che anticipa Tomiyasu e batte Skorupski.

75' Fares rimane a terra per qualche secondo dopo l'intervento di De Silvestri. Irrati opta per il calcio di punizione in favore della Lazio.

72' Doppio cambio per Mihajlovic: Barrow per Palacio, Baldursson per Svanberg.

71' Sansone per Palacio, che cerca una magia in rovesciata. La palla è completamente fuori portata.

70' Ammonito anche Akpa Akpro.

69' Calcio di punizione per il Bologna: Orsolini mette la palla in mezzo, Tomiyasu non colpisce per un soffio.

66' Duello Akpa Akpro-Svanberg, con quest'ultimo che viene sanzionato col cartellino giallo.

63' Altro cambio per Inzaghi: esce Correa, entra Muriqi.

61' Calcio di punizione per il Bologna. Parte Orsolini con il mancino, ma la palla impatta sulla traversa.

60' Secondo ammonito per la Lazio. Dopo Acerbi, viene sanzionato anche Hoedt.

59' Correa per Acerbi, che si propone anche in situazioni offensive. Chiude bene Schouten.

57' Correa vince il duello con Tomiyasu nonostante l'intervento irregolare del calciatore del Bologna. Cartellino giallo per lui.

54' Luis Alberto monumentale! Il 'Mago' crea praticamente da solo l'azione che porta al vantaggio della Lazio, concludendo in porta in modo potente e preciso. Skorupski non può far nulla.

52' Corner per la squadra di Inzaghi. Di nuovo il 'Mago', ma c'è una spinta di Acerbi e l'arbitro ferma il gioco, concedendo il calcio di punzione per il Bologna.

52' Calcio di punizione per la Lazio: calcia Luis Alberto, Hickey allontana di testa.

50' L'arbitro ferma il gioco per sincerarsi delle condizioni di Skorupski, che si tocca il ginocchio. Entrano in campo i medici.

49' Occasione clamorosa per la Lazio con Akpa Akpro, che scambia bene con Correa. Skorupski gli chiude lo specchio, decisivo l'intervento di Danilo.

47' De Silvestri devia in angolo la palla di Fares.

46' Intervento irregolare di Danilo su Correa. Riparte la Lazio.

45' Inizia il secondo tempo di Lazio - Bologna.

PRIMO TEMPO

45'+2' Finisce la prima frazione di gioco.

45'+1' Calcio d'angolo per la Lazio. Dalla bandierina Luis Alberto, esce bene Skorupski coi pugni.

44' Correa serve Immobile. Il tiro di Ciro si ferma su Tomiyasu. Ufficializzati i minuti di recupero che saranno due.

41' Si concretizza il doppio cambio per la Lazio: ad uscire dal campo Marusic e Leiva, entrano Lazzari ed Escalante.

39' Calcio d'angolo per il Bologna. Orsolini tenta il colpo di testa, ma la palla si perde alta sopra la traversa.

38' Fares impreciso per Correa, che colpisce di testa. Interviene il portiere del Bologna.

37' Pronto un doppio cambio per Simone Inzaghi: Lazzari ed Escalanti stanno per entrare in campo.

36' Cross di Fares, ma la palla finisce direttamente tra le mani di Skorupski.

35' Palla verticale per Orsolini, che tira al volo. La palla non inquadra la porta.

33' Marusic per Immobile al centro dell'area. L'attaccante, complice qualche trattenuta di troppo, finisce a terra. Per l'arbitro non c'è alcuna irregolarità.

31' Avanzata di Palacio che si fa tutto il campo e tira in porta. La palla colpisce l'esterno della porta.

30' Interessante scambio tra Immobile e Correa, con l'argentino che tenta di concludere in porta perfino da terra. L'azione, tuttavia, era ferma per posizione di off-side.

29' Prima ammonizione del match per Acerbi, che ferma la ripartenza di Soriano.

28' Immobile serve Marusic sulla fascia. Il montenegrino mette la palla all'interno dell'area all'indirizzo di Correa. Anticipa Tomiyasu.

27' Patric commette un errore e lascia nuovi spazi al Bologna. Hoedt interviene con decisione su Orsolini, mettendo la palla in angolo.

25' Ci prova anche Sansone col destro, ma la palla si perde abbondantemente al lato della porta difesa da Reina.

23' Occasione Lazio. Ottimo pressing della squadra di Inzaghi, che porta alla conclusione di Luis Alberto. C'è Skorupski.

22' Fares in modo irregolare su Soriano, e calcio di punizione per il Bologna.

18' Palacio serve Orsolini, che si inserisce bene in area. La conclusione è centrale e arriva senza problemi tra le mani di Reina.

17' Cross di Svanberg, duello di testa tra Patric e Hickey, con il giocatore del Bologna che è l'ultimo a toccare la palla. Rimessa dal fondo per la Lazio.

15' Luis Alberto tenta la soluzione individuale con una conclusione da posizione defilata. Il tiro del 'diez' si perde al lato della porta.

14' L'arbitro va a rivedere l'azione al VAR e annulla il gol.

12' Bologna in vantaggio con Svanberg, che conclude in porta da fuori area. Proteste dei giocatori della Lazio per l'intervento di Schouten su Leiva.

10' Cross di Fares, e anticipo di Tomiyasu che allontana il pericolo biancoceleste.

8' Luis Alberto innesca Correa. Perfetta la chiusura di Danilo.

8' Scambio Fares-Immobile-Luis Alberto. Quest'ultimo viene atterrato, in modo regolare secondo l'arbitro.

5' Intervento in ritardo di Acerbi su Palacio: calcio di punizione in favore dei rossoblù.

4' Palacio per Soriano che tenta la conclusione in porta. La palla è alta sopra la traversa.

3' Correa riesce nell'uno contro uno e mette una bella palla all'interno dell'area di rigore: Hickey anticipa Akpa Akpro.

3' Intervento irregolare ai danni di Luis Alberto, e calcio di punizione in favore della Lazio.

1' Parte bene il Bologna con la percussione di Soriano. Chiude Hoedt. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Reina allontana e rimette la palla in corner.

1' Si parte! Inizia Lazio - Bologna.

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Bologna. Le due compagini stanno attraversando momenti tutt'altro che simili. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla convincente vittoria contro il Borussia Dortmund nell'esordio di Champions League. In campionato le cose non sono andate altrettanto bene, considerata la sconfitta contro la Sampdoria. I rossoblù sono già alla ricerca di riscatto dopo la disfatta con il Sassuolo dell'ultima giornata di Serie A. Ci sono davvero tutti gli ingredienti per una sfida combattuta, senza esclusione di colpi. Il fischio d'inizio lo darà l'arbitro Irrati alle 20.45.

