RIVIVI LA DIRETTA - Napoli - Lazio 0-1, al Maradona la decide Isaksen!

Serie A Enilive | 15ª giornata

Domenica 8 dicembre 2024, ore 20:45

Stadio Maradona, Napoli

NAPOLI - LAZIO 0-1: 78' Isaksen (L)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay (82' Raspadori), Lobotka (82' Gilmour), Anguissa (91' Folorunsho); Politano (76' Neres), Lukaku (91' Simeone), Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Caprile, Juan Jesus, Rafa Marin, Spinazzola, Zerbin, Ngonge. All.: Conte.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli (61' Patric), Nuno Tavares (92' Gigot); Dele-Bashiru, Guendouzi; Isaksen (92' Lazzari), Dia (72' Pedro), Zaccagni; Castellanos (72' Noslin). A disp.: Mandas, Furlanetto, Bordon, Castrovilli, Tchaouna. All.: Baroni.

Arbitro: Colombo (sez. Como); Assistenti: Baccini - Del Giovane; IV Uomo: Aureliano; VAR: Fabbri; AVAR: Meraviglia.

Ammoniti: 19' Dia (L), 45'+1' Guendouzi (L), 46' McTominay (N), 50' Rrahmani (L), 62' Castellanos (L)

SECONDO TEMPO

90'+6' Triplice fischio: termina qui il secondo tempo.

90'+5' L'arbitro concede un minuto ulteriore di recupero.

90'+2' Cambio anche per la Lazio: fuori Tavares per Gigot e Isaksen per Lazzari.

90'+1' Fuori Anguissa per Folorunsho e Lukaku per Simeone.

90' Saranno 5' di recupero.

89' Giocata in verticale di Di Lorenzo per Anguissa che prova il tiro, ma Guendouzi blocca tutto.

85' Possibilità per il Napoli da calcio d'angolo, ma il tiro di Neres attraversa tutta l'area della Lazio e la palla finisce sul fondo.

82' Doppia sostituzione per Conte: fuori McTominay e Lobotka, dentro Raspadori e Gilmour.

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! La sblocca Isaksen che, servito da Noslin, controlla sul sinistro aggira Olivera e la infila alle spalle di Meret.

77' Lancio lungo di Provedel a cercare Isaksen che si avvicina dalle parti di Meret, però per l'arbitro commette fallo in attacco su Olivera e c'è dunque, punizione per il Napoli.

76' Sostituzione per il Napoli: fuori Politano, dentro Neres.

72' Cambio per Baroni: fuori Castellanos e Dia, dentro Noslin e Pedro.

71' Brivido per la Lazio con la spizzata di Anguissa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla sfiora il palo esterno.

70' Kvaratskhelia per Anguissa che va al tiro, ma Gila lo ostacola. C'è deviazione, anglo per il Napoli.

69' Prova la conclusione dalla distanza Isaksen, ma è troppo centrale e Meret non ha difficoltà nel farla sua.

68' Commette qualche errore la Lazio che cerca gli spazi per affondare il Napoli.

63' Ripartenza della Lazio con Tavares che in velocità arriva dalle parti di Meret, calcia direttamente in porta ma non impensierisce il portiere del Napoli.

62' Ammonito Castellanos per un fallo su Anguissa, l'attaccante era diffidato e salterà così la sfida con l'Inter.

61' Si arrende Romagnoli che lascia il posto a Patric.

58' Colombo ferma il gioco, non ce la fa Romagnoli che chiede l'intervento dello staff sanitario per poi uscire dal campo.

58' Possibilità per il Napoli che prova a avanzare, ma Politano perde palla nel duello con Tavares.

57' Ennesimo fallo di Di Lorenzo questa volta su Zaccagni, conquista punizione la Lazio.

55' Pericoloso McTominay che viene fermato da Romagnoli, ma il difensore biancoceleste resta a terra dopo l'intervento.

53' Fallo di Di Lorenzo su Zaccagni, ma per Colombo non ci sono gli estremi per un giallo.

51' Grande occasione per la Lazio con Dele-Bashiru che, vince un duello sulla trequarti, calcia la conclusione ma colpisce in pieno la traversa.

50' Giallo per Rrahmani per ostruzione su Provedel al momento della rimessa.

46' Ammonito McTominay per un intervento durissimo su Isaksen.

46' È il Napoli a manovrare il primo pallone.

46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio: termina il primo tempo.

45'+2' Punizione dal limite per il Napoli, batte Kvaratskhelia col tiro diretto sotto l'incrocio dei pali. Esce di pochissimo la palla.

45'+1' Si prende un giallo Guendouzi per un intervento su Kvaratskhelia.

45' Concessi 2' di recupero.

44' Napoli in pressione, ancora Kvaratskhelia che però non trova la porta.

40' Ripartenza della Lazio che approfitta di un errore di McTominay, sale la squadra di Baroni con Castellanos che però non vince il duello con Buongiorno e il Napoli riconquista palla.

36' Manovra insistista del Napoli. Cross di Di Lorenzo ma c'è la ribattuta di Guendouzi. La palla resta in gioco e ci riprova Politano, ma il tiro finisce al lato della porta.

32' Attacca ancora il Napoli: da destra Politano per Anguissa che calcia in porta, ma Provedel para in due tempi.

31' Sponda di McTominay per Kvaratskhelia che va al tiro, ma non centra la porta.

29' Guendouzi atterrato da Olivera, interviene colombo che concede solo la punizione senza estrarre il giallo.

28' Cross col mancino di Kvaratskhelia, ma c'è Gila che senza indugi allontana.

27' Fallo di mano di Lobotka che ostacola l'iniziativa biancoceleste di Isaksen, ma per Colombo non c'è niente e lascia proseguire il gioco.

22' Altra chance per la squadra di Baroni con Castellanos che di testa prova a infilarla alle spalle di Meret, ma il tiro finisce fuori.

20' Si è acceso Isaksen che riceve palla da Castellanos e calcia in porta, ma il tiro viene parato da Meret che però non trattiene la sfera e dunque, concede l'angolo ai biancocelesti.

19' Ammonito Dia per un intervento irregolare su Di Lorenzo.

16' Intervento ruvido di Kvaratskhelia ai danni di Isaksen, l'arbitro interviene ma non estrae il cartellino.

15' Primo corner per i biancocelesti. Zaccagni dalla bandierina, cross in area allontanato da Lobotka che fa ripartire il Napoli.

14' Calcio di punizione per la Lazio da punizione interessante, va Zaccagni alla battuta. Il capitano biancoceleste calcia in porta, ma il tiro è debole e la conclusione si spegne sul fondo al lato della porta.

12' Si rialza l'attaccante della Lazio, può ripartire il gioco.

11' Scontro aereo tra Rrahmani e Castellanos, il biancoceleste resta a terra. Gioco fermo al Maradona, entra in campo lo staff medico.

10' Iniziativa pericolosa di Politano che calcia in porta, Provedel non si lascia sorprendere e nell'uscita subisce anche fallo.

7' Lukaku a cercare il movimento di McTominay, ma c'è la chiusura di Dele-Bashiru. Riparte la Lazio che prova a distendersi.

6' Lancio lungo di Provedel a cercare Tavares, ma Buongiorno la intercetta e anticipa il biancoceleste.

3' Prima iniziativa del Napoli con la conclusione di McTominay, servito da Politano, ma Provedel ci mette i guanti e il corpo. C'è deviazione, è corner per il Napoli.

2' Lancio lungo di Di Lorenzo a cercare Kvaratskhelia, ma Gila chiude bene.

1' Primo possesso è per la Lazio.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida al Maradona!

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - Termina il riscaldamento, le squadre tornano negli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO ORE 20:17 - Nel pre gara è intervenuto mister Baroni ai microfoni di Dazn (QUI PER LE DICHIARAZIONI)

AGGIORNAMENTO ORE 20:15 - Napoli e Lazio sono scese in campo per effettuare il riscaldamento pre partita.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Napoli - Lazio, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Dopo il successo ottenuto in Coppa Italia, i biancocelesti affronteranno di nuovo i partenopei in campionato. Un big match che in palio mette tre punti preziosissimi sia per la squadra di Conte, desiderosa di riprendersi la vetta, sia per quella di Baroni vogliosa di ritornare a vincere dopo lo stop a Parma. Appuntamento col calcio d’inizio alle 20:45.

