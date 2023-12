Bucchioni: "Crisi? La Lazio non c'è mai stata". E sugli obiettivi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In merito alla vittoria da parte della Lazio contro il Cagliari, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Enzo Bucchioni, giornalista e opinionista.

Con la doppia vittoria tra Celtic e Cagliari, si può sostenere che la Lazio sia definitivamente uscita dalla crisi?

“La Lazio non è mai stata in crisi. Sta disputando un campionato perfettamente in linea con l’organico a disposizione”.

L’anno scorso, la squadra di Sarri è arrivata seconda in campionato…

“Per me l’anno scorso è già stata fatta un’impresa con Milinkovic Savic in squadra. In questa stagione, non era qualcosa di realisticamente ripetibile”.

Cosa manca alla Lazio rispetto alle altre squadre?

“Secondo me un organico attrezzato per competere su più fronti. Anche contro il Cagliari: vittoria importante, ma i sardi si sono ritagliati i loro spazi di manovra”.

Ti aspetti un mercato significativo nel mese di gennaio?

“La Lazio, storicamente, non ha mai fatto chissà che cosa nel mercato di gennaio. Per cui la mia risposta è no, sotto questo punto di vista”.

A quali obiettivi stagionali può ambire la squadra di Sarri?

“Secondo me alla qualificazione in Europa League. In Champions, mi sembra estremamente difficile. Non perché Sarri non sia un allenatore valido per questo momento storico, ma per il fatto che il suo calcio richiede tempo per essere assimilato. Gli effetti non si vedono dall’oggi al domani. Anche per i calciatori nuovi, occorre il dovuto periodo di ambientamento”.

