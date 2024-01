Calciomercato Lazio | Il Torino apre per Ricci: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Samuele Ricci è uno dei rimpianti di Maurizio Sarri. Il centrocampista è uno dei primi nomi fatti appena arrivato sulla panchina della Lazio, quando il giocatore era ancora all'Empoli. La situazione indice di liquidità e le priorità della squadra non hanno permesso alla Lazio di essere libera di acquistare chi voleva. Così il Torino ha avuto la meglio e il calciatore si è trasferito e poi affermato in granata. Un milione di prestito e altri 7.5 per il riscatto per un totale di 8.5, poco per un centrocampista di quell'età e con le sue potenzialità. Un primo anno e mezzo importante in Piemonte che lo ha portato a finire sul taccuino di molte big del campionato. L'Europeo Under21 con l'Italia, ma soprattutto la possibilità di fare il grande salto in una big. Milan e Napoli si sono mosse concretamente per lui a inizio mercato, poi è arrivata la Lazio a spingere per accontentare Sarri.

Cairo, però, non si è mai mosso dalla sua posizione e per il calciatore ha sempre chiesto 25 milioni di euro. Una cifra elevata che nessuna big ha voluto sborsare. Così Ricci è rimasto a Torino non senza qualche malumore. Sì, perché Samuele sognava il salto in una big, giocare la Champions League, firmando anche un contratto molto più ricco. I dissapori non sono diminuiti anche perché il Torino non gli ha rinnovato e adeguato il contratto che è rimasto quello del suo trasferimento dall'Empoli (guadagna circa un milione di euro netti all'anno). In una big, inevitabilmente, si sarebbe alzato anche il suo stipendio.

La stagione non è iniziata al meglio per Ricci tra qualche acciacco e prestazioni al di sotto di quelle mostrate nel primo anno con il Toro. Ed è per questo che la sua situazione potrebbe cambiare già a gennaio. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il Torino sarebbe disposto a cedere Ricci con cifre e formule più basse rispetto alle richieste estive. Se tra giugno e agosto i granata hanno provato a tirare un po' la corda per ottenere il massimo, adesso il discorso è diverso. Si potrebbe trovare una formula diversa con bonus e, perché no, anche l'inserimento di qualche pedina per abbassare la parte cash. Una situazione da monitorare con attenzione. Sarri dopo la gara con il Frosinone ha detto: "Ci serve un interno, ma le priorità della squadra vengono prima di quelle dei singoli. Se dovessimo riuscire a prendere un regista, potrebbe anche spostarsi Rovella come mezzala". Il Torino così risolverebbe anche il problema adeguamento ingaggio e metterebbe a segno una plusvalenza visto che è costato poco più di 8.5 milioni. La pista va seguita perché potrebbe scaldarsi da un momento all'altro. Le priorità sono altre, ma davanti a un'occasione del genere...

Pubblicato il 1/01