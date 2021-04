Calciomercato Lazio, per il dopo Strakosha ecco Montipò: affiancherebbe Reina

La Lazio studia già per il suo futuro, soprattutto tra i pali. Quest'anno è arrivato Pepe Reina che nel giro di poco si è preso il posto da titolare ai danni di Strakosha dimostrando di essere ancora più che affidabile. La sua esperienza e la sua leadership sono state molto utili nella stagione in cui i biancocelesti hanno ritrovato la Champions League tanto che lo spagnolo sarà il primo portiere anche il prossimo anno. Per l'albanese invece il futuro sembra sempre più lontano da Formello con diversi club di Premier League e Bundesliga pronti ad accaparrarselo.

MONTIPÒ - L'ex Liverpool però compirà 39 anni il prossimo agosto e la Lazio, secondo la rassegna stampa di Radiosei, sta già guardando avanti. L'idea è quella di acquistare un giovane portiere da affiancare per il prossimo anno a Reina con l'obiettivo di farlo diventare il titolare tra due stagioni. Il profilo ideale individuato dalla società, come anticipato da noi in esclusiva qualche mese fa, sarebbe quello di Lorenzo Montipò, il quale si sta mettendo in mostra al Benevento. L'estremo difensore classe 1996 è stato uno dei protagonisti della storica promozione dello scorso anno e anche in Serie A si sta ripetendo con ottime prestazioni.

Pubblicato 01/04/21

