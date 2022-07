Calciomercato Lazio, un dodicesimo per Sarri: il cerchio si stringe...

La Lazio deve acquistare due portieri. Per il ruolo di numero uno è favorito Vicario, mentre come secondo ci sono due nomi

Vicario in pole per il ruolo di primo portiere, Carnesecchi ancora sullo sfondo e poi caccia al vice. Sono ore frenetiche per la porta della Lazio, con la volontà di regalare a Sarri entrambi i portieri già per l'inizio del ritiro. Vicario è vicino, mentre per il dodicesimo ci sono due nomi che sembrano aver staccato gli altri. Il primo è quello di Luis Maximiano, portoghese, classe 1999, del Granda appena retrocesso in seconda divisione spagnola. Come vi avevamo rivelato, la Lazio l'ha sondato e ora sta valutando di tornare con forza su questo profilo. Piace molto in società, sarebbe quasi un co-titolare. Non è un'operazione semplice, il Granada fa muro, vorrebbe venisse pagata la clausola rescissoria da 25 milioni, ma il giocatore vuole andare via, ha chiesto la cessione, anche in prestito con diritto di riscatto. Sul ragazzo c'è anche il Napoli. Se non dovesse andare in porto la soluzione Maximiano, allora la Lazio può chiudere a breve per Salvatore Sirigu. Il portiere s'è svincolato dal Genoa, è corteggiato anche lui dal Napoli, sembra un gioco del destino. In queste ultime ore, però, la Lazio s'è mossa con decisione e sembra poter superare la concorrenza azzurra. Quella che porta a Sirigu è una soluzione low cost e di esperienza. Un profilo che a Sarri piace.

