DIRETTA - Calciomercato Lazio, Sarri spinge per Udogie. E sulle uscite...

Termina il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, ma non il calciomercato. La Lazio lavora per dare a Maurizio Sarri una rosa più competitiva rispetto allo scorso anno. Le attenzioni, al momento, sono tutte per il terzino sinistro. Marcelo è una pista che la società vorrebbe percorrere, ma di cui Sarri non è sicuro. Al contrario, ad esempio, di Emerson Palmieri e, soprattutto, Destiny Udogie dell'Udinese, che lo stesso allenatore avrebbe proposto alla dirigenza. La società non sarebbe andata oltre il sondaggio, ma la pista va seguita con attenzione. I bianconeri vorrebbero trattenerlo un altro anno per farlo crescere e cederlo a cifre più alte. La Lazio dovrà esser brava a convincerli anche da questo punto di vista. L'aspetto economico, però, è l'ostacolo più grande. La trattativa potrà esser portata avanti solamente a cifre elevate e questo porta a seguire l'evolversi della situazione legata a Milinkovic-Savic.

In tempi brevi l'agente del Sergente, Mateja Ketzman, potrebbe far recapitare a Formello una proposta da parte del Manchester United. Al momento non è previsto un suo arrivo a Roma: sta raccogliendo proposte per il suo assistito. A proposito di mercato in uscita, dopo la cessione di Muriqi, un altro calciatore potrebbe lasciare la Capitale. Si tratta di Jony, che a breve potrebbe firmare con lo Sporting Gijon. Il nome nuovo accostato ai biancocelesti è quello di Racic: il centrocampista classe '98 del Valencia è seguito anche da Inter e Fiorentina. Infine, sembra esser giunto l'accordo tra Lazio e Spezia per Provedel sulla base di 4 milioni di euro, bonus compresi. L'operazione è strettamente legata a Dragowski: il portiere della Fiorentina non è ancora convinto al 100% di sposare la causa ligure.

23/07