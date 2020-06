Lazio, Falbo pronto a firmare: accordo raggiunto fra le parti

L'avventura di Luca Falbo in prima squadra è pronta per cominciare. Il giocatore tuttofare della Lazio Primavera, già da diverso tempo si allena agli ordini di Inzaghi e farà parte del gruppo almeno di qui fino alla fine del campionato. Prima però, Falbo firmerà il suo primo contratto da professionista, per il quale l'accordo è già stato raggiunto, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione. Ancora da capire la durata. L'incontro che sancirà definitivamente il matrimonio arriverà a giorni. L'esterno di Chivasso è diventato grande, e adesso è pronto a dire la sua anche in Serie A, dopo l'esordio in Europa League il 12 dicembre 2019 contro il Rennes. Sarà un'alternativa in più sulla fascia sinistra orfana di capitan Lulic.

14/06

