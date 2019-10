Celtic, Jullien: “Contro la Lazio il miglior gol della mia carriera. Ora non rilassiamoci"

Christopher Jullien è stato uno dei protagonisti del match di ieri sera tra Celtic e Lazio, siglando il gol del 2-1 negli ultimi minuti della sfida. Al termine del match, il difensore ha analizzato la performance della squadra che, con i tre punti ottenuti con i capitolini, si è confermata in vetta alla classifica del girone E. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da celtifc.net: “Quello siglato ieri è il miglior gol della mia carriera, perché è arrivato durante una serata europea ed ha davvero contato. A volte le reti che ho segnato giocando in Francia non sono state vincenti, quindi non hanno contato molto. Dopo tutto il duro lavoro, fare gol e garantire la vittoria alla squadra significa molto per me. Ero andato vicino alla marcatura con un paio di colpi di testa, e prima di ogni partita un compagno di squadra o un membro dello staff mi diceva che avrei segnato. Dicevano di credere in me e di continuare a fare quello che stavo facendo, perché alla fine sarebbe arrivato. Girone? Abbiamo mostrato molto carattere in ogni partita per ottenere punti, non sono sorpreso di vederci a quota sette, sono davvero contento di come stanno andando le cose. Sono rimaste tre partite, non possiamo rilassarci. Abbiamo alcune partite difficili in trasferta e dobbiamo fare bene se vogliamo continuare ad ottenere questo tipo di vittorie”.

