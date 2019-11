Europa League, i risultati delle altre: Siviglia a valanga e primo, crolla il PSV

Nella giornata che porta la Lazio a un passo dall’eliminazione europea, il Siviglia fa quattro su quattro passeggiando 5-2 sul campo del Dudelange e festeggiando il primo posto matematico nel gruppo A. Alle spalle degli spagnoli lotta apertissima dopo il successo in rimonta dell’Apoel sul Qarabag. Vittoria larga come il 5-0 dell’AZ nell’anticipo contro l’Astana. Nel gruppo B pareggiano Copenhagen e Dinamo Kiev (1-1) così come Malmo e Lugano (0-0). Vicinissimo alla qualificazione il Basilea che supera 2-1 il Getafe, agganciato al secondo posto dal Krasnodar vittorioso contro il Trabzonspor. Successo importante anche per lo Sporting che consolida il primo posto nel gruppo D davanti al Linz che raggiunge il PSV in classifica dopo un clamoroso 4-1 in Austria. Chiude il quadro delle gare delle 19 il 2-1 del St. Liegi contro l’Eintracht Francoforte. Nello stesso girone l’Arsenal era stato fermato ieri sul pari dai portoghesi del Guimaraes. Di seguito tutti i risultati.

Astana-Az Alkmaar 0-5 (giocata alle 16.50)

Apoel-Qarabag 2-1

Basilea-Getafe 2-1

Cluj-Rennes 1-0

Dudelange-Siviglia 2-5

Copenhagen-Dinamo Kiev 1-1

Krasnodar-Trabzonspor 3-1

Linz-Psv 4-1

Lugano-Malmoe 0-0

Rosenborg-Sporting Lisbona 0-2

Standard Liegi-Eintracht 2-1