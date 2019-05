Europa League, il Chelsea di Sarri vince la finale contro l'Arsenal

Il Chelsea vince l'Europa League. La squadra di Maurizio Sarri batte l'Arsenal per 4-1 e si aggiudica il trofeo europeo. Dopo un primo tempo equilibrato, con poche emozioni, nella ripresa la sfida si fa molto più divertente, con diverse occasioni da una parte e dall'altra. Ma sono i blues a dominare e ad avere la meglio: apre la sfida Giroud, raddoppia Pedro, poi doppietta di Hazard. Il secondo gol del belga stronca le gambe all'Arsenal, nel momento in cui i Gunners - dopo il gol di Alex Iwobi, al 69esimo - sembravano crederci di più. Il verdetto sul campo è netto: l'ex tecnico di Empoli e Napoli vince il suo primo trofeo europeo, vent'anni dopo Malesani, ultimo tecnico italiano ad aver conquistato la Coppa Uefa. È la seconda Europa League, nella storia del Chelsea. Perdendo la finale, invece, l'Arsenal non si qualifica in Champions League, annullando la possibilità di un torneo con ben 5 squadre inglesi in competizione. I gunners ccedono alla fase a gironi dell'Europa League.

