Europa League, scelto l'arbitro di Cluj - Lazio: il suo bilancio con le italiane

La UEFA ha reso noti arbitro e assistenti per la partita inaugurale dell'Europa League biancoceleste: Cluj - Lazio. Come noto, il Var non è ancora stato introdotto nella seconda competizione europea per club (in Champions League il suo utilizzo è entrato in vigore a partire dalla fase ad eliminazione diretta della scorsa stagione, mentre in EL è stato testato nell'ultima finale tra Arsenal e Chelsea), quindi non sono presenti né Var né Avar. La quaterna scelta viene dalla sezione polacca, ed è composta dal direttore di gara Daniel Stefanski, i suoi assistenti Marcin Boniek e Dawid Igor Golis, e il IV uomo Damian Sylwestrzak.

I PRECEDENTI - Stefanski è un arbitro di grande esperienza con nel bagaglio ben 211 sfide arbitrate nel massimo campionato polacco. A livello internazionale ha all'attivo, contando solo match ufficiali e non di squadre giovanili, 29 partite dirette tra Champions League (4), Europa League (19, contando le fasi preliminari), Qualificazioni a Mondiali ed Europei (4) e Nations League (2). Ha il cartellino facile, si contano infatti 95 ammonizioni e 5 espulsioni nei 23 incontri arbitrati nelle competizioni internazionali per club. Cluj - Lazio sarà per lui il 9° incontro assoluto nella fase finale dell'Europa League, e il 3° alla direzione di una squadra italiana. Quest'anno, infatti, Stefanski ha arbitrato il Torino nell'andata contro lo Shakhtjor Soligorsk (5-0 per i granata) del terzo turno preliminare di EL. La seconda sfida tricolore risale invece sempre all'andate del sedicesimo di finale tra Borussia Dortmund e Atalanta, terminata 3-2 per i tedeschi. Bilancio in perfetta parità dunque, anche se a livello giovanile Stefanski ha diretto anche la Juventus U19 in Youth League e l'Italia U20 e U21. Una curiosità: il polacco ha arbitrato persino in Giappone, Svizzera e Arabia Saudita, per un totale di 9 incontri. L'appuntamento anche con il direttore di gara è previsto dunque per giovedì 19 settembre alle ore 18:55 in casa del Cluj, la Lazio ha una bruciante sconfitta in campionato da dover riscattare.

Pubblicato il 16/9