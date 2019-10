EURORIVALI - Celtic a valanga sul Ross County. Vince ancora il Cluj

Non si arresta la furia del Celtic in campionato: i prossimi avversari della Lazio nel gruppo E di Europa League vincono ancora. Anzi, stravincono. Sono ben 6, infatti, i gol rifilati al Ross County nell'ultimo match: dopo un primo tempo abbastanza equilibrato terminato sul punteggio di 1-0 grazie al gol di Elyounoussi, nella ripresa i padroni di casa si scatenano e vanno a segno con Edouard, McGregor, Forrest, ancora Elyounoussi e l'autogol di Fontaine. Adesso sono 22 i punti in classifica per il Celtic, vero e proprio dominatore della Scottish Premiership, in attesa dei rivali storici dei Rangersi di scena domani in trasferta.

CLUJ - Vince anche il Cluj, altra avversaria della Lazio nel gruppo E. Contro l'Universitatea Craiova bastano i gol di Lacina Traore e Omrani per permettere ai padroni di casa di vincere ancora e mantenere la vetta della classifica.

Lazio - Atalanta, le pagelle de Lalaziosiamonoi.it

Lazio - Atalanta, le parole di Immobile al termine del match

Clicca qui per tornare all'homepage del sito