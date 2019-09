EURORIVALI - Cluj battagliero ma non basta: con l'Astra finisce ko

Brutta sconfitta per il Cluj in campionato: l'avversaria della Lazio nel gruppo E di Europa League cade in trasferta contro l'Astra Giurgiu. Passato in vantaggio intorno alla mezz'ora con Paun, il Cluj si fa prima raggiungere sull'1-1 dal rigore di Radunovic e poi sorpassare da Gheorghe a inizio ripresa. Dal 60° minuto il finimondo: Cluj che nel giro di 3 minuti resta addirittura in nove (espulsi Camora per doppio giallo e Vatca), subisce il terzo gol dell'Astra ancora con un rigore di Radunovic, per poi trovare il gol della bandiera al 90° con il solito Paun. Cluj che vede per il momento allontanarsi il primo posto, distante comunque solamente un punto.

Lazio, Immobile a caccia del terzo gol consecutivo in un derby

Lazio - Roma, il piano sicurezza per il derby

Clicca qui per tornare all'homepage del sito