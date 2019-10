Lazio - Celtic, Lennon (all.) sulla squalifica della Nord: “Toglierà dolcezza al match”

Prima l'ha definita un' "Amara delusione”, poi coerentemente una cornice “Priva di dolcezza”. L'allenatore del Celtic, Neil Lennon, è intervenuto nella conferenza stampa di vigilia della sfida di campionato contro il Ross County (fischio d'inizio oggi ore 16 ndr). Tra le domande dei media scozzesi, non poteva mancare anche uno spunto sulla partita di giovedì contro la Lazio: “Giochiamo sabato, quindi da qui al giovedì di Europa League passeranno diversi giorni. I miei ragazzi sono ansiosi di scendere in campo: quella contro la Lazio sarà una sfida importantissima nell'ottica del passaggio del girone, quindi vogliamo arrivarci il più in forma possibile”, ha detto Lennon in merito alla gara del Celtic Park del prossimo 24 ottobre. Ma il 7 novembre andrà in scena il ritorno allo Stadio Olimpico, privo - causa squalifica - della Curva Nord. Ecco come ha commentato la cosa il tecnico nordirlandese: “È un'amara delusione. Non vediamo l'ora di giocare a Roma, ma la chiusura di parte dello stadio priverà la partita della sua dolcezza”, ha concluso Lennon condannando gli episodi fascisti che hanno portato alla decisione della Uefa. In caso di eventuali episodi di razzismo, inoltre, celtsarehere.com riporta che Lennon potrebbe anche prendere la decisione di ritirare la squadra dal campo, ma solo dopo averne discusso con la sicurezza e la società.

