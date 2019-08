Lazio, Jony convince tutti: ora manca solo il transfer

RASSEGNA STAMPA - Aveva iniziato il ritiro di Auronzo un po' in sordina, ma con il tempo sta conquistando tutti. Jonathan Rodríguez Menéndez o più semplicemente Jony si sta affermando con l'aquila sul petto. Le ultime amichevoli lo hanno visto crescere in maniera esponenziale regalandogli gol (contro l'Al Shabab) e assist (con il Celta). Propio a Vigo, in particolare, è stato uno dei migliori in campo. Inzaghi si tiene stretto il nuovo arrivato che, dopo un po' di fatica iniziale, sta digerendo bene il nuovo ruolo di quinto a sinistra. Abituato a fare l'ala, deve ancora metabolizzare bene i movimenti da esterno sinistro, ma il tempo è dalla sua. La Lazio è soddisfatta del colpo e spera di poterlo utilizzare già contro la Sampdoria. L'unico dubbio è il transfer che il Malaga ancora non ha concesso. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il club spagnolo non accetta una clausola ben chiara nel contratto di Jony che permetteva al giocatore, qualora il club non fosse stato promosso nella massima serie, di trasferirsi dove voleva. Gli iberici hanno presentato ricorso alla Fifa così come la Lazio. Adesso il massimo organo internazionale dovrà decidere, ma nel frattempo potrebbe concedere un permesso momentaneo all'ex Alaves per permettergli di esserci al Ferraris. Inzaghi, Jony e le aquile lo sperano.

