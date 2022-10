Lazio, l'Europa League incensa la Lazio: "Otto gol nelle ultime due partite"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si diverte, fa divertire ma soprattutto segna tanti gol. Il dato sull'attacco estremamente prolifico non è certamente sfuggito alla Uefa che, sulla pagina Twitter ufficiale dell'Europa League applaude i biancocelesti, forse anche un modo per mettere in guardia lo Sturm Graz che giovedì sera affronterà l'agguerrita armata di Sarri. "Lazio = Gol. Otto gol segnati nelle ultime due partite", ecco il post social: