Lazio, la carica della Nord a Formello: cosa recita lo striscione

Il centro sportivo di Formello oggi è ancor di più la casa del popolo biancoceleste. L'allenamento a porte aperte previsto per le 15 sarà l'occasione per i tifosi della Lazio di dare la giusta carica alla squadra di Baroni prima del derby di domani. Tutte le tribune dello stadio Fersini sono piene (QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI), con circa 5000 supporters presenti. In attesa dell'ingresso in campo della squadra, alcuni esponenti della Curva Nord hanno esposto uno striscione che recita: "Senza paura ragazzi, la Nord vi guarda le spalle", che accompagnerà i giocatori durante tutta la seduta.

