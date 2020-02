Leiva campione in Premier League con il Liverpool? Può ancora succedere

Il terremoto sul Manchester City non è ancora finito. Dopo l’esclusione per le prossime due stagioni dalle competizioni europee per violazione del Fair Play Finanziario, adesso sarebbero a rischio anche i titoli conquistati nel 2014. Tradotto: ai Citizens potrebbe essere tolta la vittoria della Premier League. In quella stagione gli uomini allenati da Manuel Pellegrini chiusero al primo posto con 86 punti, appena due in più del Liverpool. Che in questo caso, qualora la lega inglese dovesse confermare le violazioni riscontrate dalla UEFA, potrebbero vedersi assegnare il titolo di campioni di Inghilterra. Lo stesso Steven Gerrard ne ha parlato per primo: “Aspetteremo e vedremo. Da un punto di vista Uefa è una pena o una punizione davvero forte. Aspetteremo e vedremo quale sarà il risultato e poi se la Premier League agirà. Farò un commento quando saprò che la Premier League ha deciso di farlo, ma sono davvero molto interessato a questo, per ovvie ragioni“. E anche Lucas Leiva ci pensa. Il giocatore della Lazio, in rosa con il Liverpool in quella stagione, potrebbe diventare campione dopo 6 anni. Un trofeo importantissimo per lui, che in Inghilterra con i Reds ha vinto solo una Coppa di Lega (2011-2012).

Pubblicato il 19-02 alle 14.42