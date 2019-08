Playoff Europa League, Torino eliminato: risultati e qualificate ai gironi

Con il ritorno dei playoff di Europa League si completa l'elenco delle partecipanti ai gironi. La Lazio sarà testa di serie nel sorteggio di domani alle 13, così come la Roma, mentre è costretto all'addio alla competizione il Torino. Granata sconfitti anche al ritorno in casa del Wolverhampton dopo il 3-2 al Grande Torino e Italia che perde una rappresentante, come successo un anno fa con l'Atalanta. Di seguito i risultati delle 21 partite:

Qarabag (Aze) - Linfield (Nir) 2-1 (and. 2-3)

Riga FC (Lat) - FC Copenhagen (Den) 1-0 (and. 1-3)

AIK Stockholm (Swe) - Celtic (Sco) 1-4 (and. 0-2)

Apollon (Cyp) - PSV (Ned) 0-4 (and. 0-3)

BATE (Blr) - FC Astana (Kaz) 2-0 (and. 0-3)

Bnei Yehuda (Isr) - Malmo FF (Swe) 0-1 (and. 0-3)

Molde (Nor) - Partizan (Srb) 1-1 (and. 1-2)

PAOK (Gre) - Slovan Bratislava (Svk) 3-2 (and. 0-1)

Zorya (Ukr) - Espanyol (Esp) 2-2 (and. 1-3)

Sp. Mosca (Rus) - Braga (Por) 1-2 (and. 0-1)

Antwerp (Bel) - Alkmaar (Ned) 1-4 (and. 1-1)

H. Beer Sheva (Isr) - Feyenoord (Ned) 0-3 (and. 0-3)

Trabzonspor (Tur) - AEK (Gre) 0-2 (and. 3-1)

Dudelange (Lux) - Ararat-Armenia (Arm) 2-1 (and. 1-2) vince il Dudelange (Lux) ai rigori

Ferencvaros (Hun) - Suduva (Ltu) 4-2 (and. 0-0)

Rijeka (Cro) - Gent (Bel) 1-1 (and. 1-2)

Maribor (Slo) - Ludogorets (Bul) 2-2 (and. 0-0)

Francoforte (Ger) - Strasburgo (Fra) 3-0 (and. 0-1)

Rangers (Sco) - Legia (Pol) 1-0 (and. 0-0)

Wolverhampton (Eng) - Torino (Ita) 2-1 (and. 3-2)

Guimaraes (Por) - FCSB (Rou) 1-0 (and. 0-0).

Le qualificate sono: Qarabag (Aze), FC Copenhagen (Den), Celtic (Sco), PSV (Ned), FC Astana (Kaz), Malmo FF (Swe), Partizan (Srb), Slovan Bratislava (Svk), Espanyol (Esp), Braga (Por), Alkmaar (Ned), Feyenoord (Ned), Trabzonspor (Tur), Dudelange (Lux), Ferencvaros (Hun), Gent (Bel), Ludogorets (Bul), Francoforte (Ger), Rangers (Sco), Wolverhampton (Eng), Guimaraes (Por).

Pubblicato il 29/08 alle 22:45