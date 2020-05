FORMELLO - Lazio, attesa per le sedute collettive: Inzaghi divide la rosa in due

Altra seduta di allenamento archiviata per la Lazio di Simone Inzaghi, ma con una novità. Il tecnico biancoceleste ha richiamato l'intera squadra alle 17.30. Non più tre gruppi divisi, bensì solo due, alla stessa ora (17.30), su campi separati. Lavoro individuale per tutti, sul centrale Inzaghi e Cecchi insieme a centrocampisti centrali, fra i quali anche Leiva per l'intero allenamento in gruppo, e attaccanti. Farris invece al Fersini segue la seduta di difensori ed esterni (Lazzari, Marusic, Jony e Falbo). Il programma è lo stesso dei giorni precedenti: riscaldamento propriocettivo, circuiti ad ostacoli, allunghi e infine esercitazioni su movimenti offensivi da una parte, difensivi dall'altra. Milinkovic, leggermente affaticato, ha saltato l'ultima parte di lavoro. Domani mattina la Lazio dovrebbe completare l'iter per la ripresa degli allenamenti collettivi con il secondo giro di tamponi. Nei prossimi giorni, presumibilmente mercoledì, la squadra dovrebbe riprendere ad allenarsi insieme.

Pubblicato il 25/5/20 alle ore 19:15