Calciomercato, Di Marzio su Kumbulla: "L'Inter vedrà il Verona, ma Lazio in vantaggio"

Nell'incontro di ieri con l'Hellas Verona la Lazio è passata in netto vantaggio nella corsa a Marash Kumbulla. Secondo Gianluca Di Marzio però ancora l'Inter non si è completamente arresa, nonostante i biancocelesti siano a un passo dal difensore classe 2000. Le sue parole nella trasmissione Sky Calcio Show l'Originale: "Non si fermerà la Lazio verso Kumbulla anche se ieri non ha chiuso. C'è stato un primo incontro serio nel quale i biancocelesti hanno fatto un'offerta importante, ma non hanno chiuso. E devi chiudere perché c'è sempre l'Inter che potrebbe rilanciare: è vero che spenderà 40 milioni più bonus per Hakimi, ma nei trasferimenti esteri non devi garantire immediatamente tutta la cifra. Quest'anno l'operazione potrebbe anche costare soltanto 10 milioni, quindi non significa che i nerazzurri hanno perso la liquidità per andare a fare altre operazioni in Italia come Tonali o Kumbulla. L'Inter la settimana prossima vedrà il Verona per capire se ci sono ancora i margini per fare l'operazione. La Lazio ha dei contatti continui, quindi è un'altra bella sfida. Ieri sicuramente c'è stato un passo avanti importante".

Pubblicato il 27-06 alle 01.04