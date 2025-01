Calciomercato Lazio | Il Brighton vuole Dele-Bashiru: la posizione della società

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio di Marco Baroni sta facendo un campionato incredibile, al di là di ogni aspettativa. Il club biancoceleste ha chiuso il girone d'andata al quarto posto e oggi si trova in piena corsa Champions League, con l'obiettivo di restarci il più a lungo possibile, sperando di poter raggiungere l'obiettivo al termine della stagione. Nel frattempo, la parola d'ordine è 'lavoro', senza pensare a niente che provenga dall'esterno del centro sportivo di Formello, ragionando di partita in partita. E' così che Baroni è riuscito a valorizzare il proprio giocatori, a trasformare calciatori sulla carta forse non da Lazio, in certezze sulle quali poter contare a occhi chiusi.

IL BRIGHTON SU DELE-BASHIRU - L'apice di questo ragionamento è senza ombra di dubbio Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista, arrivato in estate dall'Hatayspor, è stato protagonista di una crescita impressionante, che lo ha portato a minare la titolarità di Dia, ma anche ad attirare attenzioni dall'estero. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, infatti, il classe 2001 sarebbe finito nel mirino del Brighton, club che milita in Premier League e che è a caccia di rinforzi per continuare la sua corsa a una qualificazione europea.

IL 'NO' DELLA LAZIO - In tal senso, i Seagulls avrebbe già inoltrato una richiesta di informazioni alla Lazio, ma ottenendo una risposta negativa da parte del club biancoceleste. Da Formello, infatti, non hanno nessuna intenzione di privarsi del proprio centrocampista che, in questa prima parte di stagione, ha dimostrato di avere margini di crescita pazzeschi, oltre a una buona incidenza in zona gol - già mostrata in Turchia - che lo ha portato a segnare 4 gol in 17 presenze (968'), vantando una media di una rete ogni 262'.

Pubblicato 20.01