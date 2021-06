Calciomercato Lazio, Pedullà: “Tra mercoledì e giovedì incontro tra Sarri e Lotito. Ai tifosi dico...”

Dopo l'addio di Inzaghi, la Lazio ha aperto il casting allenatore per scegliere la guida tecnica del prossimo anno. Sono tanti i nomi sulla lista di Lotito. Cosi come confermato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, in diretta su Sportitalia Tv, il favorito in questo momento è l'ex Napoli e Juventus Maurizio Sarri: "È una situazione che è nata a sorpresa venerdì scorso. Da una suggestione si è trasformata in una trattativa seria. Bisogna aspettare la mezzanotte di oggi per il discorso contratto la Juventus. Se la Juve avesse voluto rinnovarlo avrebbe dovuto mandargli una pec entro oggi. Non è arrivato nulla dunque i bianconeri dovranno pagare una penale a Sarri che nel frattempo si è liberato. Il mister toscano ha rigettato richieste dall’estero, specialmente dalla Turchia, ed è rimasto affascinato dalla Lazio. C’e il cambio modulo ma c’è anche uno zoccolo duro di giocatori che piace molto al tecnico. Ci sarà comunque da puntellare la squadra sul mercato. Domani, l'allenatore toscano avrà un impegno e non ci saranno incontri. Tra mercoledì e giovedì ci sarà un incontro tra Sarri e Lotito per approfondire la situazione. Si parla di 3.2 milioni più bonus di 1 per la Champions. Non hanno ancora parlato di soldi ma di situazioni tecnico tattiche. Ai tifosi della Lazio dico che siamo vicini. Non ci sono tante altre alternative vere. È stato proposto anche l'ex Everton Marco Silva ma la priorità resta Sarri"

ITALIANO E MIHAJLOVIC - "Non sono previste chiusure oggi, domani e nei prossimi giorni. Non è una situazione semplicissima. Sarri è il primo della lista e la Lazio sta cercando la quadratura giusta. Italiano? È nella lista del club biancoceleste che però sta pensando a ben altre cose. Mihajlovic? Può tornare in corsa solo se salta Sarri. In quel caso Gotti potrebbe scegliere il Bologna".

Pubblicato il 31/05