Calciomercato Lazio | Pres. Getafe: "Greenwood? Ogni giorno che passa..."

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si vuole regalare Mason Greenwood. Il presidente Lotito nelle scorse ore avrebbe presentato un'offerta al Manchester United e sarebbe in attesa di una risposta, pronto a rispondere subito qualora dovesse essere negativa. Dall'estate scorsa, d'altronde, l'inglese è un chiodo fisso nella testa del patron biancoceleste e dopo l'ottima stagione in Spagna, con la maglia del Getafe, la sua convinzione di puntare sul classe 2001 si è solo rafforzata. Proprio da Madrid, però, emerge molta fiducia in merito alla possibilità di una permanenza di Greenwood con i biancoblù. Intervenendo ai microfoni di Marca, il presidente dei Los Azulones, Ángel Torres si è detto speranzoso in tal senso:

"Speriamo di avere presto buone notizie su Greenwood. La stampa dice che ha molte offerte, noi seguiremo quello che ci dirà lo United. Ogni giorno che passa ha più possibilità di rimanere qui... dobbiamo essere cauti. Speriamo di avere presto buone notizie su Greenwood. Stiamo ancora aspettando. Il ragazzo è in vacanza, il suo contratto scade il 30 giugno e lo United deve decidere. Non so se per venderlo. Il ragazzo è felice qui e vuole giocare in un grande club, ma se resta qui è felice".

Pubblicato il 22/06