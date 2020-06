Calciomercato Lazio, tre big su Milinkovic: idea De Paul per sostituirlo

Le voci di mercato su Sergej Milinkovic-Savic, vero pezzo pregiato nella collezione della Lazio, non mancano praticamente mai, specie con l'arrivo dell'estate. E nonostante quello di quest'anno sarà un calciomercato diverso rispetto al solito, sul serbo continuano ad essere puntati gli occhi di tre big del calcio europeo: come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, su Milinkovic c'è il forte interesse di Manchester United, Paris Saint Germain e Real Madrid. Più avanti di tutti i Red Devils, che già l'estate scorsa avevano individuato nel centrocampista biancoceleste il sostituto ideale di Pogba, che poi però non è più partito. Ora la situazione analoga, con l'ex Juventus di nuovo sul piede di partenza, riporta in alto la candidatura di Milinkovic. Che d'altronde fa gola anche al PSG di Leonardo, il quale due anni fa cercò di portarlo al Milan senza successo. Più defilato il Real Madrid per il momento, che però notoriamente resta la meta preferita di Sergej. Da parte della Lazio non c'è fretta, si attendono serenamente gli sviluppi della situazione con la consapevolezza che il giocatore a Roma sta bene e lotta per gli stessi obiettivi del club. D'altronde però si pensa anche ad un possibile dopo Milinkovic e, oltre alla candidatura di Szoboszlai, a piacere dalle parti di Formello è Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell'Udinese è giudicato più pronto e potrebbe partire, ma per cifre sicuramente alte. Per ora la certezza è una sola: Sergej Milinkovic-Savic è biancoceleste.

Pubblicato il 03-06 alle 08.30