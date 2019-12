Euro 2020 / Il girone dell'Italia: Petkovic torna a Roma, Turchia all'esordio

SORTEGGIO ITALIA EURO 2020 - La strada è ancora lunga, da qui al 12 giugno. Dal giorno del sorteggio a Euro 2020. Europeo itinerante che toccherà 12 paesi: Azerbaijan, Danimarca, Germania, Inghilterra, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Romania, Russia, Scozia, Spagna e Ungheria. Partendo proprio dal Bel Paese, Roma, lo Stadio Olimpico. Gli azzurri giocheranno le tre gare del girone in casa, contro questi avversari. Il sorteggio - abbastanza morbido - ha messo l'Italia nel Gruppo A con Turchia (12 giugno alle ore 21, sarà la partita d'esordio della competizione), Svizzera (17 giugno, rappresenterà il ritorno all'Olimpico di Vladimir Petkovic, ct degli elvetici) e Galles (21 giugno). Per avvicinarsi al meglio agli Europei, la nazionale affronterà in amichevole l'Inghilterra a Wembley e la Germania in uno stadio tedesco ancora da definire.

È stato un po' il sorteggio delle polemiche, almeno nelle settimane che lo hanno preceduto. Con le nuove norme, diverse nazionali praticamente già conoscevano le proprie avversarie prima di cominciare l'estrazione. Tra i tanti gironi equilibrati spicca il Gruppo F che vanta al suo interno Francia, Portogallo e Germania, tre delle quattro semifinaliste degli ultimi europei (l'altra è il Galles, nel gruppo dell'Italia ndr). All'appello mancano ancora le quattro squadre che usciranno dai play-off, tra le quali sono presenti anche la Serbia di Milinkovic e il Kosovo di Berisha. Di seguito, ecco tutti i gironi di Euro 2020:

GRUPPO A

TURCHIA

ITALIA

SVIZZERA

GALLES

GRUPPO B

DANIMARCA

FINLANDIA

BELGIO

RUSSIA

GRUPPO C

OLANDA

UCRAINA

AUSTRIA

VINCITRICE PLAY-OFF D (Georgia, Bielorussia, Macedonia, Kosovo)

GRUPPO D

INGHILTERRA

CROAZIA

VINCITRICE PLAY-OFF C (Scozia, Israele, Norvegia, Serbia)

REPUBBLICA CECA

GRUPPO E

SPAGNA

SVEZIA

POLONIA

VINCITRICE PLAY-OFF B (Bosnia, Irlanda del Nord, Irlanda, Slovacchia)

GRUPPO F

VINCITRICE PLAY-OFF A (Islanda, Romania, Bulgaria, Ungheria)

PORTOGALLO

FRANCIA

GERMANIA

CALCIOMERCATO LAZIO, MINALA VERSO LA VITERBESE

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI SIMONE INZAGHI

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 30/11 alle 19:00