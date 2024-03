Francia, Guendouzi ritorna al Vélodrome e rivela il suo rimpianto

Dopo la sconfitta con la Germania, è tempo di un altro test per i Bleus. Martedì affronteranno in amichevole il Cile, il match si disputerà al Vélodrome e per Guendouzi, con un trascorso all’OM, sarà come tornare a casa. In merito a questo, in un’intervista concessa a Le Parisien, il centrocampista della Lazio ha affermato: “Lo dirò sempre: con il Marsiglia è stato amore a prima vista, una vera e propria cotta per il club, la città e i suoi tifosi. Fin dalle prime partite, in casa e in trasferta, ho sentito un fervore che non troverò mai altrove. Per questo tutti dicevano che ero fatto per il club. Mi sono sentito a casa fin dall'inizio”.

Poi, proseguendo il discorso, ha rivelato il suo rimpianto: “Non aver vinto nessun trofeo con l'OM è un grande rimpianto. In particolare la Coppa di Francia nel 2023. Quando elimini il Rennes e poi il PSG, per poi perdere in casa contro l'Annecy... È stato un duro colpo, un errore professionale”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Pubblicato 25.03