Funerali Diabolik, scelta la data: si svolgeranno mercoledì al Divino Amore

Accordo raggiunto: i funerali di Diabolik si svolgeranno a Roma mercoledì 21 agosto alle ore 15. La decisione è stata presa dopo l’ultimo vertice tra la famiglia di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso lo scorso 7 agosto nel Parco degli Acquedotti, e la Questura. Il rito funebre, nonostante le polemiche, sarà aperto soltanto a 100 persone. Non solo: le autorità stanno studiando anche delle misure per evitare assembramenti davanti la basilica del Divino Amore. Come riporta romatoday.it, il santuario sarà infatti blindato e ci saranno controlli ai caselli stradali e alle stazioni dei treni. Davanti l'ingresso, poi, blindati e agenti pronti. La data per le celebrazioni era inizialmente ipotizzata per giovedì 22 agosto, poi è stata anticipata di un giorno. Un ricordo che proseguirà anche in occasione del derby del prossimo primo settembre.

Pubblicato il 18/08 alle ore 12:25

