Lazio - AZ Alkmaar, Pedro: "Potevamo fare di più. Preferivo non segnare e vincere"

La Lazio non supera il test internazionale. Contro l'AZ Alkmaar è finita 1-2 per gli olandesi. Al termine della gara Pedro si presentato ai microfoni del canale ufficiale per raccontare le sue sensazioni: "Peccato, abbiamo creato tante occasioni da gol e potevamo fare di più. Loro hanno approfittato dei nostri due errori in costruzione da dietro. Peccato per la sconfitta, era una bella opportunità per fare risultato e andare avanti. Da loro sarà una partita difficile come oggi, lo sappiamo. Dobbiamo fare 1/2 gol per ottenere una vittoria e fare una bella partita".

GIOIA AMARA - "Preferisco non segnare e vincere la partita. Per me è buono segnare se posso aiutare la squadra. Peccato perché ho sbagliato anche quella palla che ha favorito il loro gol. Sono arrabbiato anche per il risultato, potevamo fare di più".

MASCHERINA - "Preferisco giocare senza mascherina, ho fatto il riscaldamento senza, però se prendo qualche colpo è pericoloso e l'ho messa anche se è difficile giocarci".

ASSENZA IMPORTANTE - "Immobile dà sempre tutto per la squadra, è un punto di riferimento in attacco con i suoi gol. Penso che anche Felipe Anderson fa bene in quella posizione. Dispiace non avere il capitano, ma dobbiamo pensare che chi gioca deve fare il massimo per ottenere il risultato".

BOLOGNA - "Tutte le partite da qui fino alla fine sono importanti. Il Bologna è forte e aggressivo, sta giocando molto bene soprattutto nel suo stadio. Dobbiamo pensare di andare lì e fare il risultato".

Lo spagnolo è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo perso due palle dove loro hanno fatto due gol, è un peccato, dobbiamo afre belle partite se vogliamo andare avanti. Dobbiamo fare una partita meglio di quella che abbiamo fatto oggi in Olanda, abbiamo avuto 2-3 occasioni per fare gol, prima una palla in uscita, poi una dove sbaglio io e loro fanno un contropiede. Campo? E’ vero che loro facevano bene pressione, erano aggressivi per questo abbiamo sbagliato molte palle da dietro, dobbiamo capire che in Europa sono difficili tutte le partite, se si sbaglia arrivano veloci in porta. Record? Sono abbastanza arrabbiato perché l’errore è stato un gol loro, sono contento di aver fatto gol e di aiutare la squadra ma ora pensiamo al Bologna".

L'attaccante biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta: "Fa male perchè abbiamo creato tante occasioni, abbiamo giocato bene ma abbiamo sbagliato due palloni e loro ne hanno approfittato. Volevamo ovviamente un'altra cosa, ma pensiamo alla partita che giocheremo in Olanda.

Ogni partita è diversa, noi abbiamo sempre l'idea di giocare bene con fiducia e personalità. In quello la squadra è cresciuta, ma oggi abbiamo fatto tanto per ottenere un altro risultato.

Effetto derby? Non ci pensiamo, la nostra testa va di partita in partita. Ora abbiamo il Bologna, poi il ritorno con l'AZ: loro sono una bella squadra, con giocatori fisici, interessanti, tecnici. Sarà difficile in Olanda".

