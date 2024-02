Lazio - Bayern Monaco, nuovi biglietti a disposizione: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio - Bayern Monaco si giocherà in uno Stadio Olimpico colmo di tifosi biancocelesti. Gli ultimi dati parlano di circa 55mila persone presenti, con poche centinaia di biglietti rimasti per la Tribuna Tevere e circa un migliaio per Monte Mario. Per occupare a pieno tutti gli spalti, la società, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto che sono stati messi a disposizione nuovi biglietti per la Curva Maestrelli. Questo la nota: "La S.S. Lazio comunica che, in occasione della gara di domani contro il Bayern Monaco, valida per l'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League, sono stati messi a disposizione 1500 posti in più in Curva Maestrelli".