Lazio, Lotito segue la rifinitura a bordo campo

FORMELLO - Rifinitura in corso, a bordo campo c'è il ds Igli Tare come al solito. La partita di domani è però troppo importante: ecco allora che anche Claudio Lotito arriva a Formello per spronare la squadra a dare le giuste risposte nel derby. Il presidente biancoceleste ha seguito l'allenamento della squadra vicino la linea laterale mentre mister Sarri impartiva gli ordini e andavano in scena le prove tattiche anti-Roma. Un motivo in più per non sbagliare la stracittadina di domani.

Pubblicato il 25/09 alle 18.45