Lazio, Marusic sulla Champions: "Traguardo vicino, ma noi vogliamo..."

Alla vigilia della sfida contro l'Udinese, il terzino della Lazio Adam Marusic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3:

"Sto bene, avevo un piccolo problema però negli ultimi due giorni mi sono allenato con la squadra. Mancano queste tre partite, è stata una stagione molto lunga e alla fine faremo i conti".

Tanto tempo per prepararla...

"Abbiamo avuto un paio di giorni in più rispetto a settimana scorsa, questo significa che abbiamo avuto tempo per lavorare e per preparare questa partita che è molto importante per noi. Vediamo che risultato faremo domani".

L'ultima vittoria a Udine ci sono stati 4 pareggi di fila...

"È sempre difficile giocare contro di loro, è una squadra molto fisica. L'ultima vittoria in casa loro risale a due anni fa, me la ricordo molto bene. Giocano bene in casa, noi dobbiamo essere concentrati, molto motivati. Andiamo a vincere questa partita domani".

Ha battute tante big quest'anno alla Dacia Arena...

"Non ha vinto nessuno contro di loro delle big, sono molto organizzati. Però anche noi abbiamo i nostri momenti, dobbiamo essere molto più lucidi e concentrati, spero che possiamo riuscire a portare i punti casa".

Obiettivo nelle vostre mani...

"Tutti vogliamo chiudere il prima possibile il discorso Champipns, mancano queste tre partite. Pensiamo solo a noi, non vogliamo guardare i risultati degli altri. Vogliamo chiudere bene, vincere le tre partite che ci restano e festeggiare con i nostri tifosi questo grande risultato".

Ancora non hai segnato quest'anno...

"Mi manca ancora il gol in questa stagione, vediamo se ci riesco. Ma l’importante è che la squadra vinca. Il gol arriverà e poi lo dedicherò sicuramente a mia figlia Mia".

Pubblicato il 20 maggio