Lazio | Presentata la lista per la Serie A: l'elenco dei giocatori convocabili

Fonte: sslazio.it

La Lazio ha reso noto l'elenco di giocatori utilizzabili da Sarri in Serie A. La lista per il campionato prevede un massimo di 25 giocatori di cui 4 cresciuti nel vivaio del club, altri 4 cresciuti nei settori giovanili di squadre italiane e altri 17 giocatori. Non si considerano nell'elenco gli under 22 che possono essere impiegati senza alcuna limitazione.

La lista e gli under 22

Il club capitolino ha escluso dall'elenco Kamenovic, fuorirosa e in cerca di una sistemazione. Gli under 22 in rosa sono Diego Gonzalez, Mandas, Rovella e Isaksen. Di seguito la lista presentata.

Portieri: Provedel, Sepe

Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Vecino

Attaccanti: Castellanos , Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Zaccagni

Pubblicato il 4/9