Lazio, problema fisico per Romagnoli: ecco di cosa si tratta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al termine dell'allenamento di questa mattina ad Auronzo di Cadore, Patric è intervenuto in conferenza stampa. Tanti i temi trattati dallo spagnolo, incluso il problema fisico di cui soffre Alessio Romagnoli, e che lo stanno, seppur parzialmente, limitando in questi primissimi giorni da calciatore della Lazio. "Romagnoli ha la pubalgia, ma ha tanta voglia", ha rivelato il difensore. Poi un retroscena che coinvolge entrambi: "Sapete cosa rappresenta per lui la Lazio, ne abbiamo parlato anche in vacanza quando ci siamo incontrati".

Scritto il 15/07

