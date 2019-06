Lazio, Romulo non verrà riscattato: torna al Genoa

Il riscatto di Romulo sembrava cosa certa appena qualche mese fa. Ad aprile, sembrava che la Lazio fosse decisa ad acquisire il cartellino del giocatore. Oggi, invece, a ventiquattro ore dalla scadenza del termine previsto, entro il quale esercitare l'opzione, il destino dell'esterno brasiliano si è capovolto. Romulo tornerà a Genova, difficile se non impossibile che le cose possano cambiare in una giornata. Evidentemente, il proposito di rinnovare la rosa non fa eccezioni: un nuovo esterno arriverà dal mercato, la dirigenza è già al lavoro. Per quanto riguarda Romulo, però, ormai sembra una certezza: come riportato dalla rassegna stampa a cura di Radiosei, il club laziale non verserà nelle casse del Genoa i due milioni previsti dall'accordo sottoscritto a gennaio.

