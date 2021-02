Lazio - Sampdoria, Luis Alberto: "L'esultanza alla Spider-Man? Me l'ha chiesta mio figlio"

Duplice fischio tra Lazio e Sampdoria, il parziale dice 1-0 in favore dei biancocelesti. Nell'intervallo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l'autore del gol Luis Alberto, che ha dichiarato: "Oggi è la partita più importante per il nostro obiettivo che è tornare di nuovo in Champions, vogliamo portare a casa questo risultato contro la Samp. L'esultanza? Me lo ha chiesto mio figlio, se fai gol fai come Spider-Man".