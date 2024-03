Lazio | Sarri riflette, tre nomi sul tavolo: i possibili successori

Fonte: Mirko Borghesi - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio affronta uno dei momenti più critici degli ultimi anni, a seguito dell'ultima sconfitta stagionale che ha aggravato la crisi del club. Una vittoria casalinga contro l'Udinese avrebbe potuto rilanciare le speranze europee dei biancocelesti, ma la sconfitta all'Olimpico ha marcato la dodicesima battuta d'arresto in campionato, precipitando la squadra al nono posto in classifica.

Maurizio Sarri, alla guida tecnica della squadra, si è apertamente messo in discussione, lasciando aperto il dibattito sul suo futuro. Nel frattempo, la società valuta le opzioni per il dopo Sarri. Tra i nomi circolati, quello di Miroslav Klose si presenta come profilo ideale per pacificare l'ambiente e guidare la squadra in una fase di transizione, sebbene la sua candidatura sia resa complessa da questioni economiche. La soluzione potrebbe venire dall'interno con Tommaso Rocchi, attuale tecnico della formazione giovanile Aquile 2010, considerato per il ruolo di allenatore ad interim. Il passaggio dal settore giovanile alla prima squadra rappresenterebbe una sfida notevole, ricordando il precedente di Simone Inzaghi, ma offrirebbe una soluzione interna ed economicamente più sostenibile per portare a termine la stagione. Vi è poi infine il nome di Tudor, da sempre gradito all'interno di Formello, anche per le sue particolari qualità di gestione dello spogliatoio. Anche qui, però, da affrontare il discorso economico per dare fattibilità all'operazione.

Nonostante il periodo difficile, la Lazio ha ancora obiettivi importanti da raggiungere, tra cui il derby e la Coppa Italia, che potrebbero rivelarsi decisivi per il prosieguo della stagione. Nulla va lasciato al caso.