Lazio, Sarzanini: "Non mi divertivo così dall'era Inzaghi"

La Lazio continua a stupire a suon di prestazioni e vittorie. L'ultima sul campo dell'Olimpico, con un secco 3-0 dei biancocelesti, ha confermato l'ottimo stato di forma della formazione di Baroni che giovedì volerà a Como per la trasferta infrasettimanale. Di questo ha parlato Enrico Sarzanini, giornalista e direttore de La Capitale.it, che nel nostro consueto appuntamento settimanale ha detto la sua sulla questione:

“Questa Lazio mi diverte, forse non mi divertivo così dai primi tempi di Inzaghi in panchina. Anche lui arrivò in un momento particolare, ma avverto le stesse sensazioni. Pedro e Nuno Tavares sono oggi fondamentali per questa squadra. Il primo è un campione, come dice Baroni “gli altri dovrebbero guardarlo anche quando si allaccia gli scarpini”, Nuno Tavares è un treno in corsa, è un Frecciarossa. Cosa mi aspetto da Como-Lazio? Credo che il tecnico faccia un po’ di turnover, alcuni calciatori devono riposarsi. Anche se la corsa di Rovella ieri negli ultimi minuti, quando tutti sembravano stanchissimi, dimostra che spesso l’aspetto mentale conta ancora di più di quello fisico”.