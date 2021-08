Lazio - Sassuolo, Luis Alberto capitano all'uscita di Immobile: Acerbi dà la fascia al "Mago"

Al 72' di Lazio - Sassuolo, ultimo test amichevole prima dell'inizio della stagione di Serie A, Ciro Immobile è uscito dal campo per far spazio a Vedat Muriqi. Il bomber della Lazio, che indossava la fascia da capitano, l'ha ceduta a Luis Alberto, entrato sul terreno di gioco nei primi minuti della ripresa. Francesco Acerbi ha messo direttamente la fascia allo spagnolo, spazzando via ancor di più le polemiche degli ultimi giorni che avevano il "Mago" per protagonista.

