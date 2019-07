Lazio, si allunga il ritiro ad Auronzo: in programma una nuova amichevole

LAZIO NOTIZIE - La stagione della Lazio inizia. Scattano domani le visite mediche dei calciatori, oggi quelle dello staff, poi venerdì è prevista la partenza per Auronzo di Cadore. Due settimane di lavoro duro in Veneto per la squadra di Inzgaghi che inizierà a cementare il gruppo in vista della nuova stagione. Il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo dovrebbe allungarsi di 24 ore. Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, la Lazio ha annullato l'amichevole con l'Union Berlino e avrebbe deciso di giocare un altro test il 27 luglio proprio ad Auronzo. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore, ma tutto lascia pensare che questo sia il piano della società. Non rimane che attendere di scoprire quale sarà l'avversaria delle aquile nell'ultimo test sulle sponde del lago di Misurina oltre a Virtus Entella e Triestina.

