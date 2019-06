Lazio, il 27 luglio amichevole in Germania con l'Union Berlino?

NOTIZIE SS LAZIO - La Lazio si gode gli ultimi giorni di riposo. Altre due settimane e poi si inizierà a fare sul serio a Formello, ad Auronzo e a Marienfeld. In mezzo, ovviamente, i ragazzi di Inzaghi disputeranno anche alcune amichevoli. Ufficialmente sono state confermate le gare del 2 agosto con il Bournemouth e quella del 10 contro il Celta Vigo. A queste due potrebbe aggiungersi un terzo match in Germania. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, da Berlino rimbalza la voce che Lulic e compagni dovrebbero essere impegnati il 27 luglio proprio nella capitale tedesca contro l'Union. La squadra di Berlino, fresca di promozione in Bundesliga, ospiterebbe quindi le aquile alla fine del lavoro ad Auronzo. Si attende la conferma ufficiale del club che dovrà anche confermare le date degli altri test. Ufficiosamente la Lazio dovrebbe giocare il 14 luglio contro l'Auronzo, il 17 contro la Top 11 del Cadore, il 21 con la Triestina e il 24 con la Virtus Entella. Manca l'ufficialità, ma queste dovrebbero essere le date in cui i capitolini riassaporeranno il ritmo partita in attesa di una stagione che si preannuncia lunga e piena di impegni.

