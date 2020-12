Lazio, Strakosha – Reina è sfida aperta: e a Dortmund...

“Il titolare è Strakosha”, aveva detto in estate Inzaghi, ma ora le carte in tavola sono cambiate. La sfida tra l'albanese e Reina è diventata realtà, e il periodo lontano dal campo a causa del Covid del 25enne albanese, ha fatto mettere in mostra tutte le qualità dell'esperto portiere spagnolo. Ora, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Inzaghi sceglierà in base al momento, avendo a disposizione due titolari, come non accadeva da tempo. Era da 5 anni, che in casa Lazio non si poteva “contare” su due portieri affidabili, dai tempi in cui proprio Strakosha, “soffiò” il posto a Marchetti, e ancor prima se lo contendeva con Berisha.

CHAMPIONS – Vista l'affidabilità di Reina, Inzaghi ha concesso tutto il tempo necessario a Strakosha per tornare in forma dopo il Covid-19, un evento raro e che in passato non si sarebbe verificato. Le gerarchie sono cambiate, ma con l'Udinese è tornato l'albanese in porta, subendo 3 gol, (forse avendo colpe sul terzo), e dimostrando forse di non essere ancora al top della condizione. Con il Dortmund in Champions dovrebbe ritoccare a lui, come all'andata. Il dualismo tra lui e Reina però è solamente appena cominciato, e la sfida andrà avanti fino a fine stagione.

Lazio, Lotito-Peruzzi è pace fatta! Il club manager torna al suo posto

Serie A, Gervinho regala la vittoria al Parma: sprofonda il Genoa di Maran

www.lalaziosiamonoi.it