Milan - Lazio, Tare: "Prima la partita, poi ci incontreremo con il mister per il rinnovo"

La Lazio concluderà il 2020 a San Siro contro il Milan. Prima di scendere in campo, il DS Tare è intervenuto a DAZN per parlare di quanto fatto nelle ultime partite: "Non è che tutto è legato a Luis Alberto, le mancanze sono arrivate da tutta la squadra per mille motivi. Soprattutto nelle partite in casa con Udinese e Verona dove sono arrivate delle sconfitte pesanti, stessa cosa contro il Benevento".

RINNOVO INZAGHI - "Diverse volte ci siamo incontrati con il mister e il presidente, sappiamo cosa ci siamo detti e ci dobbiamo concentrare su questa sera. Ci sarà poi un incontro per valutare quanto fatto in questi 4/5 mesi e poi vedremo cosa succederà".