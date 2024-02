MIXED ZONE | Kamada: "Non ho ancora deciso il mio futuro. E su Sarri..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto in zona mista, Daichi Kamada ha analizzato la vittoria di questo pomeriggio contro il Cagliari, ma anche la sua esperienza a Roma. Di seguito le sue parole: “Era molto importante vincere oggi. Non era una sfida semplice, ma sono contento che siamo riusciti ad arrivare al successo. Le mie sensazioni alla Lazio, con Sarri? Molto difficile dire qualcosa. Devo continuare a lavorare duramente, solo questo”.

“Il tuo futuro all’interno della Lazio? Non so, non posso dire nulla. Se è già stato deciso? No. Quanto tempo è necessario per vedere il miglior Kamada nella Lazio? Ci sono tante cose diverse tra il calcio italiano e quello tedesco, io devo continuare a lavorare tanto”.

“Se il gol che stavo per fare oggi avrebbe potuto cambiare il mio umore? Nella Lazio io ho il numero 8, gioco per difendere, per migliorare la parte tattica di questa squadra. Certo, segnare è una cosa importante, ma per altri tipi di giocatori, io sono un numero 8, ho altre priorità”.

Pubblicato il 10/02

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO